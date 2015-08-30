بهروز خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته دولت به همه دولتمردان اظهار داشت: این هفته یادآور فداکاریهای فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیاکننده روزهای پرشور خدمتگذاری شهیدان بزرگ ما یعنی رجایی و باهنر و یک دولت مکتبی و مردمی است.
رئیس شورای اسلامی شهرستان بوشهر گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات نظام اسلامی و آحاد مردم و بهترین فرصت برای روشن کردن گفتمان و بیان دستاوردها و آشنایی مردم با نتایج و تلاش های مسئولان است.
خواجه بیان کرد: در این راستا در شهرهای شهرستان بوشهر نیز پروژه هایی به مناسبت این هفته با حضور مسئولان افتتاح و یا کلنگ زنی شده اند.
وی با اشاره به پروژه های شهر چغادک ادامه داد: در شهر چغادک افتتاح پارک گلها، افتتاح خیابان امام حسین(ع)، افتتاح جایگاه سی ان جی و همچنین کلنگ زنی زیر سازی و آسفالت چندین کوچه در محلات مختلف شهر انجام شد.
خواجه اضافه کرد: در شهر بوشهر با توجه به روی کار آمدن شهردار جدید و عملکرد قابل ستایش وی به صورت روتین و از قبل برنامهریزی شده هر هفته شاهد افتتاح و کلنگزنی پروژههای مختلفی در محلات مختلف هستیم.
وی تصریح کرد: در شهر عالی شهر با توجه به استقرار شهرداری پس از پیگیریهای فراوان مسئولان ذیربط، تلاشهای پرثمری در این شهر صورت گرفته و تحولات بسیار خوبی در راستای خدمترسانی و فراهم کردن امکانات رفاهی متناسب با شان و شخصیت مردم شریف این شهر در حال اجرا است.
خواجه با اشاره به پروژههای بخش مرکزی شهرستان بوشهر افزود: در بخش مرکزی شهرستان بوشهر هم در این هفته برنامههایی از قبیل تقدیر از شوراها، شورایاران و دهیاران داشته و همچنین طرح هادی در کلیه روستا ها به انجام رسیده و یا در حال اجرا است.
وی در پایان سخنان خود را با جمله ای از بیانات شهید بزرگوار رجایی به پایان رساند و تصریح کرد: مردم ما از کمبودها و کسری ها گله ندارند و آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد، تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است.
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