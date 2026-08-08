حسن ابراهیمی: هفته دولت باید تبلور خدمت صادقانه به مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن ابراهیمی عصر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی بخش چغادک با اشاره به تأکیدات فرماندار و رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان بوشهر جناب آقای محمد مظفری ، اظهار کرد: حسب دستور فرماندار ،برگزاری هفته دولت باید در شأن مردم شریف شهرستان بوشهر و تبلور خدمت صادقانه دولت وفاق ملی باشد، معرفی دستاورد های دولت امیدآفرینی جهاد تبیین حضور میدانی مدیران در کنار مردم و افتتاح پروژه‌ های اثر گذار از مهم‌ ترین محورهای مورد تأکید فرماندار محترم شهرستان در برگزاری باشکوه این هفته است.

وی همچنین با اشاره به رهنمودهای معاونت سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری بوشهر، افزود: هفته دولت فرصتی برای نمایش آمار و ارقام نیست بلکه باید پروژه‌هایی به مردم معرفی و تقدیم شود که گره‌ ای از مشکلات آنان بگشاید کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد و آثار ملموس آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد، ملاک اصلی در معرفی پروژه‌ها میزان اثربخشی کارآمدی و نقش آن‌ ها در افزایش رضایتمندی عمومی است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان بوشهر، تصریح کرد: هفته دولت بهترین فرصت برای تمامی دستگاه‌ های اجرایی است تا خدمات اقدامات و دستاوردهای دولت وفاق ملی را با زبانی شفاف صادقانه و امیدبخش برای مردم تبیین کنند و با ارائه گزارش عملکرد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بیش از پیش تقویت کنند.

وی در ادامه با اشاره به بازدید های میدانی انجام‌ شده گفت: در این برنامه از پروژه‌های عمرانی خدماتی و زیربنایی روستاهای چاهکوتاه دویره ابطویل تل اشکی قلعه چاهکوتاه و احمدی در بخش چغادک بازدید شد و آخرین وضعیت پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی برای هفته دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.



حسن ابراهیمی در پایان، به نیابت از فرماندار بوشهر از تلاش‌ های ارزشمند دهیاران شوراهای اسلامی و تمامی عوامل اجرایی که با روحیه جهادی در مسیر توسعه و آبادانی روستاها گام برمی‌دارند صمیمانه تقدیر و تشکر کرد و اظهار کرد: بدون شک همراهی دهیاران به عنوان نمایندگان عالی دولت در روستاها و مشارکت مردم مهم‌ ترین پشتوانه اجرای موفق پروژه‌های عمرانی و تحقق اهداف توسعه متوازن در شهرستان بوشهر است.