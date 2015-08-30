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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۳۵

برگزیدگان بخش کشاورزی لرستان تجلیل شدند

برگزیدگان بخش کشاورزی لرستان تجلیل شدند

​خرم آباد - در مراسمی با حضور مسئولان برگزیدگان بخش کشاورزی لرستان تجلیل شدند.

‌به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان لرستان پیش از ظهر یکشنبه در محل سالن جهاد کشاورزی خرم آباد برگزار شد و از ۴۶ برگزیده بخش کشاورزی تقدیر به عمل آمد.

بنابراین گزارش، در این مراسم علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی، استاندار لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمع زیادی از فعالان حوزه کشاورزی استان حضور داشتند.

در راستای انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی استان دو هزار و ۵۶۰ فعال بخش کشاورزی و دامپروری لرستان مورد ارزیابی قرار گرفته بودند که در نهایت ۴۶ نفر از آن ها به عنوان برگزیدگان بخش کشاورزی سال ۹۳ استان شناخته شدند.

همچنین ۲۵ فعال بخش کشاورزی به عنوان کاندیدای نمونه ملی این بخش به ستاد انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدند.

بیشترین برگزیدگان این همایش با فراوانی ۹ نفر به شهرستان های خرم آباد و بروجرد مربوط بوده و شهرستان چگنی نیز در این همایش تولیدکننده برگزیده نداشت.

تعداد برگزیدگان زن بخش کشاورزی استان شش نفر و مابقی برگزیدگان این حوزه مرد بودند.

کد مطلب 2899508

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