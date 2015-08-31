علیرضا فولادی شاعر و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار جدید و در دست انتشار خود گفت: این روزها علاوه بر کتاب «بوطیقای سه‌گانی و مسائل آن»، مجموعه‌ سه‌گانی‌هایم و گلچینی که از آثار سه‌گانی پردازان گردآوری کرده ام، مجموعه‌شعری با نام «فولاد و گل سرخ» در دست انتشار دارم که انتشارات آفرینه آن را چاپ خواهد کرد و انتشارش تقریبا همزمان با چاپ دوره کتاب های سه گانی خواهد بود که چندی پیش خبر مربوط به آن ها منتشر شد.

وی افزود: «فولاد و گل سرخ» مجموعه ای از گزیده شعرهای کلاسیک و نیمایی ام را شامل می شود که طی سال های ۷۷ تا ۹۳ سروده شده‌اند.

نویسنده کتاب «زبان عرفان» گفت: شعرهای این مجموعه درباره موضوعات اجتماعی، مذهبی، عرفانی و عاشقانه است و کوشیده‌ام تعدادشان اندک، یعنی در حد ۳۰ شعر باشد و با این حال، در حد امکان پسندیدنی باشند. مجموعه مذکور مراحل آماده سازی را طی می کند و به زودی منتشر خواهد شد.