تجمع ۱۰ هزار نفری معترضان به تصمیمات «آبه»در نزدیکی پارلمان ژاپن

ده ها هزار نفر از معترضان به تصمیم شینزو آبه نخست وزیر ژاپن درباره اجازه به نظامیان این کشور برای مشارکت در ماموریت های رزمی در خارج از این کشور، در نزدیکی پارلمان ژاپن دست به اعتراض زدند.