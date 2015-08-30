https://mehrnews.com/xwFJ2 ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۱۴ کد مطلب 2899673 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۱۴ تجمع ۱۰ هزار نفری معترضان به تصمیمات «آبه»در نزدیکی پارلمان ژاپن ده ها هزار نفر از معترضان به تصمیم شینزو آبه نخست وزیر ژاپن درباره اجازه به نظامیان این کشور برای مشارکت در ماموریت های رزمی در خارج از این کشور، در نزدیکی پارلمان ژاپن دست به اعتراض زدند. . کد مطلب 2899673 کپی شد مطالب مرتبط اکثر ژاپنی ها مخالف حضور ارتش در جنگ های فراسرزمینی هستند ژاپن قانون حضور در جنگهای فراسرزمینی را تصویب کرد/ تهاجمی شدن ارتش سرزمین آفتاب
نظر شما