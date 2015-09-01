کمیته ویژه گردشگری اجلاس شهرهای اسلامی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدادادی، در مراسم اختتاميه پنجمين نشست هيئت اجرايی مجمع شهرداران آسيايی(AMF) که دوشنبه شب با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در باغستان برگزار شد اظهار داشت: در نشست کميته حمل و نقل و ترافيک مجمع شهرداران آسيايی تصميماتی گرفته شد تا تلاشها برای همکاری بيشتر و تبادل نظر با رويکرد انسان محور براي حل مشکلات و چالش های حمل و نقل ادامه پيدا کند.
وی بيان کرد: در نشستهای کميته پنجمين نشست هيئت اجرايی مجمع شهرداران آسيايی بر افزايش روابط اقتصادی آسيايی تاکيد شد و در اين راستا تصميم گرفته شد تا يک کميته تخصصی تشکيل و فرصتهای سرمايه گذاری برای تسهيل در اين امور ايجاد شود.
خدادادی افزود: در چارچوب مجمع شهرداران آسيايی پیشنهاد شده کميتهای برای افزايش صنعت گردشگری ايجاد شود تا کارهای مشترکی در اين راستا صورت گيرد.
وی گفت: هيئت اجرايی مجمع شهرداران آسيايی نيز در اين نشست با ارائه گزارش دبيرکل در رابطه با هزينههای دبيرخانه، بودجه سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را تصويب کردند.
خدادادی یادآورشد: پيشنهاد نماينده کشور آنتاليا مبنی بر اجرای کرسیهای آموزشی برای دانشجويان در کميته مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.
وی بیان کرد: در مجمع تصميم گرفته شد تا با تشکیل جلسهای مسئولان اصلی دولتها تجربيات خود را در اختيار مسئولان محلی قرار دهند.
خدادادی افزود: همچنين تصميم گرفته شد از ابتکار شهرداری تهران در خصوص آموزش نسل جوان به عنوان شهرداران جوان و مديران جوانان آسيايی حمايت شود.
