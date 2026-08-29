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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

جشن امت احمد در یاسوج

جشن امت احمد در یاسوج

یاسوج- جشن امت احمد به مناست میلاد امام جعفر صادق (ع) و حضرت محمد(ص) در یاسوج برگزار شد.

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کد مطلب 6931718

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