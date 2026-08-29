https://mehrnews.com/x3cW2F ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ کد مطلب 6931718 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ جشن امت احمد در یاسوج یاسوج- جشن امت احمد به مناست میلاد امام جعفر صادق (ع) و حضرت محمد(ص) در یاسوج برگزار شد. دریافت 156 MB کد مطلب 6931718 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن امت احمد، فریاد خونخواهی؛ چرام غرق شور میلاد و حماسه شد برچسبها یاسوج مهمانی امت احمد(ص) امام جعفر صادق(ع)
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