جهش بزرگ مصرف بنزین کلید خورد/ توصیه بنزینی دولت به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تمدید مهلت مصرف سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی ذخیره‌سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت تا آبان ماه سال‌جاری اما با آغاز دور جدید سفرهای تابستانی، جهش جدید مصرف بنزین ایران کلید خورده است.

براساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در طول هفته نخست شهریور ماه سال جاری متوسط مصرف بنزین کشور بیش از ۲۰ میلیون لیتر در مقایسه با هفته ما قبل آن افزایش یافته است.

از این رو در هفته نخست شهریور ماه سال جاری بیش از ۷۷ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده و حتی در برخی از روزها رکوردهای مصرف روزانه ۸۵ میلیون لیتر از این فرآورده پرطرفدار نفتی در کشور به ثبت رسیده است.

با این وجود، افزایش مصرف تنها شامل حال بنزین نشده و با تثبیت قیمت سی. ان. جی مصرف این انرژی پاک هم با افزایشی ۳ درصدی به بیش از ۱۹ میلیون متر مکعب در روز جهش یافته است.

در کنار افزایش مصرف بنزین معمولی، متوسط مصرف روزانه بنزین سوپر هم با ثبت رشدی قابل توجه از دو میلیون لیتر به بیش از ۲.۸ تا سه میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

در این بین پیش بینی می‌شود با کاهش چند درجه ای دمای هوا در اکثر استان‌های کشور در طول هفته‌های پیش رو تا آغاز فصل بازگشایی مدارس متوسط مصرف روزانه بنزین کشور با افزایش چند میلیون لیتری به بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

از سوی دیگر، افزایش مصرف بنزین صرفا در هفته اول شهریور ماه سال جاری نبوده به طوری که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گزارش داده است، در ۱۶۰ روز گذشته (اول فروردین تا هفتم شهریور ماه) به طور میانگین روزانه ۷۲ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد رشد داشته است.

دلایل افزایش واردات و کاهش تولید بنزین

به گزارش مهر، براساس گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط تولید بنزین ایران تا سطح ۵۶ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

مهمترین دلایل کاهش تولید بنزین ایران در سال جاری طولانی شدن تعمیرات اساسی و دوره ای پالایشگاه نفت شازند اراک اعلام شده به طوری که در گزارش این شرکت نفتی آمده است: کاهش تولید این فرآورده نفتی(بنزین پایه) کشور به دلیل از سرویس خارج کردن واحد کت کراکر پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند و تعمیرات اساسی بوده است.

همزمان با طولانی شدن مدت زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت شازند حجم واردات بنزین کشور هم از ابتدای سال جاری با افزایش روبرو شده است.

ایران سال گذشته به طور متوسط روزانه ۴.۵ تا ۵ میلیون لیتر بنزین وارد کرده است که از ابتدای سال جاری تاکنون حجم واردات بنزین به بیش از ۶.۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

شاهرخ خسروانی معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به واردات روزانه ٦,٥ میلیون لیتر بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: ششم شهریور ماه امسال محموله بزرگ بنزین ۳۹ میلیون لیتری وارد کشور شده است.

توصیه جدید بنزینی به مردم

در آستانه موج جدید سفرهای تابستانی مردم و جهش مصرف بنزین در کشور، مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خواستار انتخاب ساعت مناسب برای سوخت گیری در جایگاه‌ها توسط مردم شده اند.

به عبارت دیگر، پس از آزادسازی قیمت بنزین، توقف سهمیه بندی و جایگزین کردن کارت سوخت جایگاه‌داران به‌جای کارت‌های شخصی بنزین توسط مردم، زمان سوخت گیری در جایگاه‌ها به دلیل محدود بودن تعداد کارت های سوخت جایگاه داران افزایش یافته است.

محمدرضا مظلومی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با مهر ضمن عذرخواهی از رانندگان خودرو به دلیل معطلی های موجود در ساعات پیک مصرف، گفت: پیش بینی می شود با توسعه جایگاه ها و اجرای برنامه های در دست اجرا این مشکل را برطرف شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با توجه به اینکه در روزهای پایانی تابستان و به طور معمول تعدد سفر مواجه هستیم، تصریح کرد: از این رو، امیدواریم مردم زمان حرکت را طوری تنظیم کنند که به پیک ترافیک برخورد نکنند و از سویی، زمان سوخت گیری را طوری تنظیم کنند که با ساعات پیک مصرف مواجه نشوند و با مدیریت زمان سوخت گیری از معطلی در جایگاه ها بپرهیزند.