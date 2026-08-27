مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساماندهی واحدهای اقامتی و نظارت بر نحوه فعالیت خانه‌های مسافر در مریوان با هدف قانونمند شدن این واحدها و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در دستور کار اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مریوان، با اشاره به آغاز این فرآیند اظهار کرد: متقاضیان فعالیت در حوزه خانه‌های مسافر باید با ارائه مدارک مورد نیاز، مراحل قانونی لازم را برای بررسی شرایط و دریافت مجوز طی کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، متقاضیان از سوم تا پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مریوان، مدارک خود را ارائه و برای احراز شرایط و تعیین تکلیف وضعیت واحد اقامتی اقدام کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی مریوان ادامه داد: محل مراجعه متقاضیان، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان واقع در پایین‌تر از سپاه، کوچه شاهد یک است و ضروری است افراد در مهلت مقرر نسبت به انجام مراحل مربوط اقدام کنند.

ارتقای کیفیت خدمات اقامتی با ساماندهی خانه‌های مسافر

طاهری هدف از اجرای این طرح را ساماندهی فعالیت خانه‌های مسافر و افزایش نظارت بر واحدهای اقامتی عنوان کرد و گفت: فعالیت این واحدها در چارچوب ضوابط قانونی، زمینه ارائه خدمات مناسب‌تر به مسافران و گردشگران را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات افزود: ساماندهی خانه‌های مسافر علاوه بر ارتقای سطح خدمات اقامتی، به افزایش نظارت بر نحوه فعالیت این واحدها و ایجاد شرایط مطلوب‌تر برای توسعه گردشگری مریوان کمک خواهد کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مریوان همچنین نسبت به ادامه فعالیت واحدهای اقامتی بدون مجوز هشدار داد و اظهار کرد: فعالیت خانه‌های مسافر خارج از چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.

طاهری از متقاضیان خواست با توجه به مهلت تعیین‌شده، نسبت به ارائه مدارک، بررسی شرایط و دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند تا وضعیت فعالیت واحدهای اقامتی شهرستان در چارچوب قوانین و مقررات تعیین تکلیف شود.