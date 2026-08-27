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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۱

۷ مصدوم در برخورد سه خودرو در آزادراه همدان ـ ساوه

۷ مصدوم در برخورد سه خودرو در آزادراه همدان ـ ساوه

همدان- رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از مصدومیت هفت نفر در پی برخورد سه دستگاه خودروی سواری در آزادراه همدان ـ ساوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حادثه‌ای که صبح امروز بر اثر برخورد خودروهای پراید، پژو و ال‌۹۰ در آزادراه همدان به ساوه رخ داد، هفت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۲ تیم عملیاتی از پایگاه‌های قزل‌آباد و تجرک شهرستان فامنین به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان ادامه داد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام ارزیابی اولیه و اقدامات درمانی لازم در صحنه پنج مرد و ۲ زن مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فامنین منتقل کردند.

کد مطلب 6929212

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