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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۸

ظفرقندی در گفتگو با مهر؛

مشوق‌های ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم افزایش می‌یابد

مشوق‌های ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم افزایش می‌یابد

وزیر بهداشت از افزایش تعرفه رشته‌های موردنیاز و پرداخت‌های ثابت به کادر درمان مناطق محروم برای ماندگاری بیشتر نیروها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر درباره برنامه وزارت بهداشت برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم سیستان و بلوچستان گفت: برای ماندگاری نیروهای کادر درمان، مشوق‌های مختلفی را در نظر گرفته‌ایم و بخشی از این اقدامات نیز اجرایی شده است.

وی افزود: امسال تعرفه برخی رشته‌های مورد نیاز، از جمله بیهوشی، طب اورژانس و اطفال را بیش از سایر رشته‌ها افزایش داده‌ایم تا جذابیت و انگیزه بیشتری برای فعالیت پزشکان در این حوزه‌ها ایجاد شود. این موضوع را نیز در شورای عالی بیمه دنبال کرده‌ایم.

وزیر بهداشت ادامه داد: اقدام دیگری که با همکاری مجموعه بودجه در حال پیگیری است، پرداخت ثابت و مشخص به نیروهایی است که در مناطق مورد نیاز و محروم خدمت می‌کنند. این موضوع برای پرستاران نیز در نظر گرفته شده و تلاش می‌کنیم با ایجاد پرداخت‌های ثابت و مشوق‌های مالی، زمینه ماندگاری بیشتر نیروهای درمانی در این مناطق فراهم شود.

ظفرقندی تأکید کرد: هدف ما این است که علاوه بر افزایش تعرفه‌ها، با ایجاد مشوق‌های پایدار، شرایط خدمت و ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم، از جمله سیستان و بلوچستان، بهبود پیدا کند.

کد مطلب 6929280

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اول مشوقهای کرونا را بدهید.
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      0 0
      پاسخ
      پول ماندگاری پزشکان از آذرماه 1404پرداخت نشده انتظار دارند باحقوق 25تومان متخصص در مناطق محروم بماند
    • پزشک متخصص طرحی IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      0 0
      پاسخ
      وزارت خیلی کند حرکت میکند بویژه درقسمت پرداخت ماندگاری که از آذر 1404مونده. وارزش ریالی اش یک سوم شده.

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