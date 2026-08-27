به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر درباره برنامه وزارت بهداشت برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم سیستان و بلوچستان گفت: برای ماندگاری نیروهای کادر درمان، مشوق‌های مختلفی را در نظر گرفته‌ایم و بخشی از این اقدامات نیز اجرایی شده است.

وی افزود: امسال تعرفه برخی رشته‌های مورد نیاز، از جمله بیهوشی، طب اورژانس و اطفال را بیش از سایر رشته‌ها افزایش داده‌ایم تا جذابیت و انگیزه بیشتری برای فعالیت پزشکان در این حوزه‌ها ایجاد شود. این موضوع را نیز در شورای عالی بیمه دنبال کرده‌ایم.

وزیر بهداشت ادامه داد: اقدام دیگری که با همکاری مجموعه بودجه در حال پیگیری است، پرداخت ثابت و مشخص به نیروهایی است که در مناطق مورد نیاز و محروم خدمت می‌کنند. این موضوع برای پرستاران نیز در نظر گرفته شده و تلاش می‌کنیم با ایجاد پرداخت‌های ثابت و مشوق‌های مالی، زمینه ماندگاری بیشتر نیروهای درمانی در این مناطق فراهم شود.

ظفرقندی تأکید کرد: هدف ما این است که علاوه بر افزایش تعرفه‌ها، با ایجاد مشوق‌های پایدار، شرایط خدمت و ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم، از جمله سیستان و بلوچستان، بهبود پیدا کند.