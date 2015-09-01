۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۵۳

اطلاعیه دفتر رهبرانقلاب درباره انتساب برخی مواضع هسته‌ای به ایشان

دفتر مقام معظم رهبری با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد مواضع ایشان در خصوص مسائل هسته ای صریح، شفاف و بدون تاویل در فرمایشات ماههای اخیر، اعلام شده و انتساب هر مطلبی خارج از این چارچوب فاقد اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به انعکاس برخی مطالب در خصوص دیدگاههای رهبر معظم انقلاب نسبت به جمع‌بندی مسائل هسته ای در فضای رسانه ای و مجازی، مواضع معظم له در رابطه با این موضوع صریح، شفاف و بدون تأویل در فرمایشات ماههای اخیر ایشان، اعلام شده و در اختیار همگان قرار دارد و انتساب هر مطلبی خارج از این چارچوب فاقد اعتبار است. 

متن اطلاعیه روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به انعکاس مطالبی در خصوص دیدگاهها و نقطه نظرهای مقام معظم رهبری مدظله العالی نسبت به جمع‌بندی مسائل هسته ای در فضای رسانه ای و مجازی کشور، به این وسیله رسماً اعلام می گردد: مواضع معظم له در رابطه با این موضوع، صریح، شفاف و بدون تأویل در سخنرانی ها و فرمایشات ماههای اخیرشان، خصوصاً در روز بیستم فروردین، دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)، دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، و روز عید سعید فطر اعلام شده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این چارچوب باشد، فاقد اعتبار است. 

روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری 

۱۰ شهریور ۱۳۹۴

