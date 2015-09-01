متن اطلاعیه روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به انعکاس مطالبی در خصوص دیدگاهها و نقطه نظرهای مقام معظم رهبری مدظله العالی نسبت به جمع‌بندی مسائل هسته ای در فضای رسانه ای و مجازی کشور، به این وسیله رسماً اعلام می گردد: مواضع معظم له در رابطه با این موضوع، صریح، شفاف و بدون تأویل در سخنرانی ها و فرمایشات ماههای اخیرشان، خصوصاً در روز بیستم فروردین، دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)، دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، و روز عید سعید فطر اعلام شده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این چارچوب باشد، فاقد اعتبار است.

روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری

۱۰ شهریور ۱۳۹۴