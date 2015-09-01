آموزش مهمترین اولویت در پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، حسن افشاری ظهر سه شنبه در نخستین شورای قرارگاه زیستی که در فرمانداری شهرستان همدان برگزار شد، با بیان اینکه امروزه اهمیت پدافند غیرعامل بر کسی پوشیده نیست، افزود: در همه کشورهای دنیا حتی کشورهایی که با مخاطرات کمتری مواجه هستند این موضوع در سطح برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران در منطقه پرخطری واقع شده و کم و بیش با تهدیداتی روبرو می شود، اظهارداشت: با همت مردم و راهنمایی های مقام معظم رهبری بحث پدافند غیر عامل ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری همدان در ادامه با تاکید براینکه در حوزه پدافند غیرعامل مهمترین اولویت آموزش است، عنوان کرد: براساس افشای اسنادی توسط انگلستان در جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد مردم ایران بر اثر عوارض ناشی از جنگ کشته شدند.

حسین افشاری تاکید کرد: در پدافند غیر عامل باید میزان تلفات ناشی از عوامل مختلف طبیعی و غیر طبیعی را کاهش دهیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تغییر ماهیت جنگ در کشور باید آموزش پدافند غیرعامل را جدی گرفت، گفت: دراین راستا باید نیروهایی در زمینه پدافند غیرعامل تربیت و آموزش های تخصصی به آنان ارائه شود.

سعید گلستانی با تاکید براینکه در حوزه پدافند غیرعامل نیازمند تدوین برنامه آموزش مدون به منظور تربیت نیروهای متخصص هستیم، افزود: دراین راستا وزارت خانه ها باید در حوزه کاری خود ملزم به رعایت موارد قانونی باشند.

نماینده تیپ مستقل ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه کتابی درحوزه پدافند غیرعامل وجود ندارد و اگر باشد برگرفته از کتاب های نظامی است، اظهارداشت: پدافند غیرعامل زیرشاخه پدافند عامل است که در این زمینه باید ابتدا پدافند عامل را تعریف کنیم تا به پدافند غیرعامل برسیم.

سرهنگ مسعود خالقی یادآورشد: هیچ پدافند غیر عاملی در دنیا نمی تواند موفق شود مگر آنکه پدافند عامل آن موفق باشد.

وی در ادامه با اشاره به جنگ های هم تراز، گفت: در این جنگ مباحث مختلفی مطرح است و فقط به مرز های کشور معطوف نمی شود بلکه یگان ها در بخش های مختلف کشور مسقر می شوند چرا که در جنگ های نا هم تراز مشخص نیست که دشمن از کجا و به چه شکلی حمله خواهد کرد.