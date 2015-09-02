دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازنگری آیین نامه انضباطی دانشجویان گفت: قرار بود آیین نامه شورای انضباطی که از سوی دو وزارتخانه علوم و بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده بازنگری شود که به دلیل طولانی شدن این روند و به نتیجه نرسیدن در شورا مقرر شد که یک شیوه نامه برای آن به نگارش در بیاید.

وی افزود: اکنون ما در دایره حقوقی وزارت بهداشت به صورت مستمر در حال کار بر روی این شیوه نامه هستیم. در میانه راه هستیم و شیوه نامه را در جلسات مشترک در وزارتخانه مطرح کردیم.

صرامی افزود: امیدواریم در ماه های آتی این شیوه نامه مشترک انضباطی نهایی شود و آن را به دانشگاه ها ابلاغ کنیم.

دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجويان وزارت بهداشت درباره نحوه رسیدگی به جرم ها یا تخلف های جدید در حوزه دانشجویی گفت: در حال حاضر شیوه نامه وجود دارد و قانونگذار در سال ۸۷ این موضوع را طوری طراحی کرده است که همه گونه های تخلفات دانشجویی تا زمان ابلاغ شیوه نامه جدید به کمک شیوه نامه قبلی مورد رسیدگی قرار گیرد.