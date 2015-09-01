۱۵۰ کیلوگرم خاویار صادراتی در قم تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی استان قم، محمدرضا طاهری با بیان اینکه شیلات در اولویت کار جهاد کشاورزی قم قرار دارد، گفت: استان قم در این زمینه ظرفیت‌های بالایی دارد از جمله ماهی خاویاری که در کشور جزو نمونه‌ها و یک مورد استثنایی است که در کویر خاویار تولید می‌شود و سال گذشته ۱۵۰ کیلوگرم تولید خاویار صادراتی داشتیم.

وی با بیان اینکه در بخش شیلات طی دو سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشتیم، افزود: در ماهی‌های سردابی و گرمابی قبل از دولت تدبیر و امید عملکرد ۶۰۰ الی ۷۰۰ تُنی را داشتیم که در سال گذشته این عملکرد را به یک هزار و ۵۰۰ تُن رساندیم.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: با یک برنامه ریزی دقیق و کار مستمر کار‌شناسی توانستیم بازده تولید ماهیان سردابی در واحد سطح را از ۱۳ به ۱۵ کیلوگرم در مترمربع استخرهای ذخیره آب کشاورزی برسانیم که این عملکرد نسبتا مناسبی است.

وی از تولید سه میلیون و ۴۸۳ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی خبر داد و بیان داشت: تکثیر مصنوعی پنج گونه ماهیان زینتی وارداتی با اسامی پنگوسی گیاهخوار، ماهی کوی، سیچلاید کورومیس، سیچلاید رامیرزی و آنجل مونو در راستای کاهش خروج ارز از دیگر اقدامات سازمان جهاد کشاورزی قم در حوزه شیلات است.

طاهری در ادامه سخنان خود افزود: اجرای پروژه ترویجی پرورش ماهیان زینتی در ۴۰ باب استخرهای ذخیره آب مجتمع‌های گلخانه‌ای کوثر و رزبند از دیگر کارهای انجام شده در بخش شیلات استان قم است.