به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در دومین روز از رزمایش اقتدار ثارالله که در بوستان ولایت در حال برگزاری است با اشاره به اینکه ما از دل یک تاریخ سخت و سهمگین اما جاودانه در این میدان حضور یافته ایم، بیان کرد: ما از دل یک انقلاب در سال ۵۷ که با انفجار نور راهبردهای آمریکا را در هم شکست وهویت ملی ما را بازگرداند بیرون آمده ایم.

وی افزود: با شکست استعمار مدرن که سالها توسط آمریکایی ها به این کشور حاکم شده بود ایران به یک کشور مهم و قدرت مستقل در جهان تبدیل شد.

سردار سلامی گفت: شما از درون فتنه هایی پیچیده آمده اید که نظام سلطه برای ملت طراحی کرده و از درون استراتژی جهانی و تحریم اقتصادی غرب به ویژه آمریکا در این میدان حاضر شده اید.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: استراتژی ننگین و راهبرد دشمن با تکیه بر فرهنگ عاشورا با شکست مواجه شد.

وی با اشاره به تهدیدهای دشمن گفت: همواره دشمن شما را تهدید به گزینه نظامی می کرد اما ایستادگی، شکوه و عظمت شما سرانجام دشمن را وادار کرد تا از راه عملیات روانی تحریم و تهدید نظامی به مسیر دیپلماسی تن دهد و برای نخستین بار یک قدرت جهانی را مجبور به تغییر رفتار و راهبرد کردید.

سردار سلامی با اشاره به روح استکبارستیزی و بی اعتمادی نسبت به دشمنان در ایران افزود: این ملت بزرگ تصمیم گرفته خود را ملتی با دوام و پیشرفته در جهان نشان دهد.

وی ادامه داد: شما امروز آمده اید بگویید که تا آخر ایستاده اید و اگر آمریکا از گزینه نظامی صحبت می کند ما با عمل، هوشمندی و قدرت این عبارت امام (ره) را که «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» تکرار می کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مقامات آمریکایی هر چه می خواهند بگویند اما نمی توانند به هر آنچه که می خواهند عمل کنند، تصریح کرد: بین عمل و گفتار آنها و آرزوها و توهمات آنها فرق است و کشوری که می تواند استراتژی های سلطه طلبانه آنها در جهان اسلام را با شکست مواجه کند هرگز تسلیم نخواهد شد.

سردار سلامی خاطرنشان کرد: این ملت هرگز مفاهیم به ظاهر شیک آنها را نخواهد پذیرفت و می دانند که منافع آنها زیر برد موشک های ما است اما باز از گزینه نظامی سخن می گویند و دنیا می داند که قدرت نظامی از اعتبار ساقط شده است.

وی با بیان اینکه شاهد شکل گیری منحنی زوال قدرت غرب در جهان هستیم، افزود: موازنه قوا به نفع مسلمانان در حال تغییر است و دشمن باید بداند دیگر نمی تواند سرمایه های کشورهای مسلمان را به غارت ببرد و همه ملت های مسلمان به محور مقاومت تبدیل شده اند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به توافق هسته ای اظهار داشت: چه توافقی شکل بگیرد و چه بدون توافق، آمریکا دشمن درجه ایران و جهان است. جناح موافق توافق در آمریکا آن را سکویی برای عملیات نظامی تلقی می کند و آنها هم که مخالف این توافق هستند در صدد دشمنی بر آمده اند.

سردار سلامی با تاکید بر اینکه ما از ملت های مظلوم و مسلمان در مقابل سیاست های سلطه طلبانه آمریکا دفاع می کنیم، گفت: پیشرفت های خود را برای تبدیل شدن به یک تمدن بزرگ جهانی ادامه می دهیم.

وی ادامه داد: در ایران هرگز زیر پای هیچ یک از مقامات کشورهای سلطه فرش قرمز پهن نمی کنیم و تصمیم گرفته ایم بدون قرار گرفتن در میدان فرهنگی و سیاسی غرب و بویژه آمریکا راه خود را برای فتح قله های به ظاهر ناممکن ادامه دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان خاطرنشان کرد: از همه مسئولان سیاسی می خواهیم که با روحیه، ثبات قدم و ادبیات انقلابی همواره رفتار و گفتار خویش را با عملکرد دشمنان تنظیم کنند.