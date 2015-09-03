فرصتی فراهم کنید تا کارگردان های مطرح انیمیشن به ایران بیایند

بهرام عظیمی کارگردان سینمای انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری دومین همایش ملی انیمیشن ایران که این روزها در جزیره کیش برگزار است، گفت: مجموع سرفصل های کارگاه های دومین همایش ملی انیمیشن ایران خوب و کارآمد است اما معتقدم برخی از افرادی که برای طرح مشکلات هنر انیمیشن انتخاب شده اند، انتخاب های خوبی نبوده اند. به عنوان مثال یک از سرفصل های کارگروه این همایش اقتصاد سینمای انیمیشن بود اما افرادی که برای صحبت درباره این مساله گردهم جمع شده بودند کمتر دانش و تجربه ای درباره اقتصاد سینمای انیمیشن داشتند.

کارگردان فیلم «تهران ۱۵۰۰» با اشاره به این مطلب که بحث اقتصاد سینمای انیمیشن به تجربه های شکست خورده انیماتورها برمی گردد، بیان کرد: زمانی که بحث درباره اقتصاد سینمای انیمیشن به میان می آید باید سراغ کارگردان ها و یا تهیه کننده هایی رفت که تجربه های شکست خورده در این حوزه دارند تا بتوانند تجربه شکست های خود را درباره اقتصاد این هنر - صنعت در اختیار دیگران قرار دهند.

عظیمی تصریح کرد: در کارگاه هایی که طی دو روز گذشته در همایش ملی انیمیشن ایران برگزار شد اغلب انیماتورها به نبود حمایت لازم از این هنر - صنعت اشاره کردند ولی به اعتقاد من بخشی از مشکلات مالی متوجه خود کارگردان ها است چرا که نمی دانند از چه راهی وارد شوند که هم به تولید خوب برسند و هم تولیدات خود را در بازار جهانی عرضه کنند.

وی ادامه داد: البته ایده ای که به برپایی مجموع کارگاه های همایش ملی انیمیشن منجر شد، خوب بوده اما نکته قابل توجه این است که کارگردان ها و تهیه کنندگان بیش از اینکه نیاز به بحث های تئوریک داشته باشند به انتقال تجربه از سوی افرادی که در این زمینه کار می کنند، احتیاج دارند. به نظر من اگر یک کارگردان موفق در عرضه انیمیشن سازی در دنیا به ایران دعوت می شد و مجموع تجربه های خود را به کارگردان های جوان انتقال می داد نتیجه بهتری از کارگاه ها دریافت می کردیم.

عظیمی با اشاره به اینکه طی سال های فعالیتش سه بار در کارگاه های انیمیشن در خارج از کشور شرکت کرده است، توضیح داد: تجربه خوبی از این حضورها دارم و بدون اغراق می گویم که این تجربه ها ارزش ۴ سال دانشگاه رفتن را برای من داشت و در دومین همایش ملی انیمیشن ایران باید این اتفاق می افتاد.

کارگردان مجموعه آیتم های «سیا ساکتی» گفت: از نظر من مشکل انیمیشن ایران پول، بودجه و حمایت نیست مشکل اصلی نیاز به آموزش در هنرمندان این عرصه است. بدون تعارف بگویم همه انیماتورهای ایران با هر سابقه و تجربه ای نیاز دارند تا با کارگردان های درجه یک دنیا هم کلام شوند و درباره کارگردانی انیمیشن صحبت کنند و تجربه های آنها را بشنوند.

به گفته وی، بزرگترین مشکل در طول ۵۴ سال حیات انیمیشن در ایران، ضعف دانش هنرمندان است و پول یا سوءمدیریت در مراحل بعد قرار دارند.

عظیمی تصریح کرد: به اعتقاد من اغلب کارهایی که در حوزه سینمای انیمیشن می درخشد تنها یک تصادف در کارنامه کاری هنرمند است. به عنوان مثال من قبل و بعد از ساختن آیتم های «سیا ساکتی» ۱۰۰ عنوان کار دیگر ساختم اما همیشه درباره «سیا ساکتی» صحبت می شود و هیچ کس از من نمی پرسد در طول تمام این سال ها غیر از این مجموعه چه کار موفقی انجام داده ام.

این طراح و کارکاتوریست افزود: من به شخصه معتقدم «سیا ساکتی» یک تصادف در کارم بود و حال باید از من سئوال شود چرا بعد از «سیا ساکتی» کار شاخصی کارگردانی نکرده ام که خود من به این نکته پاسخ می دهم و می گویم نیاز به بازآموزی و انتقال تجربه از سوی کارگردان های درجه یک سینمای انیمیشن را دارم.

وی در پایان ضمن قدردانی از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای گردآوری هنرمندان فعال در این همایش گفت: یکی از ویژگی های مثبت محمد مهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی این است که به هنرمندان اعتماد می کند و بر اساس این اعتماد حمایت های مالی خود را انجام می دهد که نتیجه تولید آثار خوب در این عرصه می شود اما تجربه سینمای ایران نشان داده اغلب مدیران این حمایت و اعتماد را نسبت به هنرمندان ندارند و اگر اعتمادی وجود داشت تاکنون فیلمسازان شاخص و شناخته شده بسیاری در حوزه انیمیشن متولد شده بودند.