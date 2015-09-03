بزرگترين خط توليد پنل خورشيدى كشور در فريمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترين خط توليد پنل خورشيدى كشور ظهر پنجشنبه با حضور استاندار خراسان رضوى در شهرك صنعتى كاويان فريمان افتتاح شد.

شایان ذكر است كه اين خط توليد توسط شرکت تامين آتیه كاركنان صنعت برق خراسان رضوى راه اندازى شده است.



مديرعامل شرکت تامين آتیه كاركنان صنعت برق خراسان رضوى در اين مراسم اظهار كرد: اين كارخانه از سال ۸۵ فعاليت خود را در زمينه تولید پنل های خورشیدی به عنوان یکی از تجهیزات مورد نیاز برای نیروگاه های خورشیدی آغاز كرده است.



محسن حكاك با بيان اينكه ظرفیت تولید پنل های خورشیدی سالانه ۲۰ مگاوات است، افزود: این کارخانه با سرمایه گذاری حدود سه میلیارد تومان راه اندازى شد كه براى توليد ۲۰ مگاوات برق نيازمند ۱۰ میلیارد سرمایه در گردش است.



وى عنوان كرد: تولید انرژی خورشیدی از لحاظ اقتصادی بسيار به صرفه است و مردم می توانند انرژی خورشیدی مورد نیاز خود را با نصب پنل های یک تا دو کیلوواتی بر روی پشت بام ها تامين كرده و مازاد و یا کل انرژی را به شبکه بفروشند و در مقابل انرژی را از شبکه خریداری کنند.



مديرعامل شرکت تامين آتیه كاركنان صنعت برق خراسان رضوى بيان كرد: هزينه هر کیلووات نصب برای مصارف خانگی ۶ میلیون تومان و ميزان استفاده سالانه خانگی از آن نيز حدود ۱۸۰۰ کیلووات با تناسب زمان های تابش خورشید است.



وى با اشاره به اينكه سالانه مشهد ۳۳۰ روز آفتابی دارد، اضافه كرد: انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع قابل استفاده و در دسترس بوده كه در اين راستا ۳۰ میلیارد تن کربن به جوّ تزریق شده و باعث تغییرات اقلیمی و آب و هوایی می شود.



حكاك تاكيد كرد: انرژی خورشیدی آخرین راه حل در مشکلات زیست محیطی است كه نصب سلول های خورشیدی در محل مصرف مزایای زیادی دارد براى نمونه ۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی معادل ۱۶۰۰نیروگاه حرارتی انرژى توليد مى كند.