بی توجهی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی پذیرفته نیست

حجت الاسلام حاجی مروج روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از مسجد حضرت زینب (س) منطقه ۱۸ گلبهار افزود: محله استانداری شهر جدید گلبهار جمعیت زیادی درخود جای داده و کوتاهی سازمان همیاری شهرداری های استان در ساخت این مسجد پذیرفتنی نیست.

وی اظهار داشت: ۱۲ سال انتظار برای ساخت یک مسجد درمحله استانداری و عدم توجه به فراهم کردن نیاز دینی و معنوی ساکنان این محله مورد قبول نیست.

وی تاکید کرد: این درحالیست که زمین و سایر ملزومات دیگر از سوی سازمان عمران شهرجدید گلبهار برای ساخت مسجد در اختیار سازمان همیاری شهرداری های استان قرار گرفته است.

امام جمعه گلبهار گفت: مسجد حضرت زینب (س) دهمین مسجد فعال در شهرگلبهار بوده که ساخته شده است.

وی با تقدیر از حرکت های رو به جلو سازمان عمران شهرجدید گلبهار افزود: مساجد محل برکت، هدایت افراد جامعه و پیوند هستند.

وی بیان کرد: خواندن نماز در مساجد از برکات زیادی برخوردار بوده و با هیچ وسیله ای قابل اندازه گیری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد حضرت زینب (س) در زمینی به مساحت ۷۱۰ مترمربع بازیربنای ۳۸۴ مترمربع در دوطبقه ساخته شده است.

برای این مسجد ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.