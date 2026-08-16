بازار فرش مشهد با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دوباره جان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طیبی، صبح یکشنبه در نشست خبری درباره سهم سازمان همیاری های شهرداری از رفع مشکلات شهرها اظهار کرد: پروژه‌های متعددی در شهرهای مختلف داریم و بر اساس نیاز شهرداری‌ها اقدام می‌کنیم؛ گاهی نیز در مناقصات عمرانی شرکت می‌کنیم. برای نمونه پروژه بازار فرش که سال‌ها معطل مانده بود، در سال گذشته حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی تصریح کرد: سازمان ما عالی‌ترین سطح نظارت را از سوی دستگاه‌های نظارتی دارد؛ اینجا اتاق شیشه‌ای است و مدیران مکلف به پاسخگویی هستند.

طیبی درباره بدهی پارک ملت مشهد گفت: رقمی را به صورت تلویحی اعلام کردم؛ اما در همان پرونده پارک ملت، روزی که توافق کردیم شهربازی پارک را برگردانیم، از دوستان خواستیم پارک تعطیل نشود؛ چون در حال بهره‌برداری بود و مردم استفاده می‌کردند. خواهش کردم چرخ پارک تا معرفی بهره‌بردار بعدی بچرخد، اما مخالفت شد و چند ماه پارک ملت تعطیل و از مدار بهره‌برداری خارج شد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی، با ابراز تأسف از این موضوع گفت: چقدر مردم از این قصه زیان دیدند؟

وی، با تأکید بر اینکه سازمان همیاری به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی صرف و فقط به‌دنبال سود نیست، گفت: فلسفه وجودی ما ارائه خدمت به شهرداری‌هاست. وظیفه ما این است که دستگیر شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری‌های کم‌برخوردار باشیم، تسهیل‌گری و شتاب‌دهندگی کنیم و فرایندهای شهرداری‌ها را کوتاه کنیم.