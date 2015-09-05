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۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۰۷

صیاد بازهای شکاری در مرز شهرستان ری دستگیر شد

صیاد بازهای شکاری در مرز شهرستان ری دستگیر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین از دستگیری یک صیاد باز های شکاری با تلاش چند ساعته مامورین اجرایی محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر منصور گل محمدی با اعلام این موضوع گفت: مامورین اجرایی یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین حسب اطلاعات به دست آمده و انجام تحقیقات نامحسوس قبلی، موفق به دستگیری یک نفر صیاد غیر مجاز پرندگان شکاری در روز پنجشنبه گذشته شدند.

وی با بیان اینکه این فرد متخلف در اراضی دشتی شمال غربی شهر قرچک و مرز شهرستان ری دستگیر شده است افزود: نامبرده در محل، اقدام به احداث دام و استقرار ادوات مربوطه برای صید پرندگان شکاری نموده بود.

گل محمدی با اشاره به اینکه این عملیات با هماهنگی یگان حفاظت استان و همکاری اداره محیط زیست شهرستان ری انجام شد اظهار داشت: از این متخلف دو بهله پرنده شکاری از نوع لاچین نابالغ و یک بهله پرنده شکاری از نوع دلیجه و تعداد سه قطعه قمری وحشی و ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

همچنین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری در این خصوص گفت: لاچین پرنده شکاری از رده شاهین سانان است و هم اندازه شاهین و در پرواز همانند شاهین سریع است و پرندگانی مانند کبوتر، زاغ و ... را شکار می‌کند و همچنین جزو لیست گونه‌های در معرض انقراض ایران است.

وی افزود: باتوجه به وقوع جرم در مرز شهرستان‌های ری و ورامین ماموران اجرایی این اداره به استناده ماده ۱۴ قانون شکار و صید نامبرده را تا تکمیل پرونده و صدور رای نهایی از سوی ریاست شعبه ۱۰۱ دادسرای کهریزک تحویل زندان بزرگ تهران کردند.

محسن شوکتی در پایان افزود: جریمه تقریبی این پرندگان مکشوفه بالغ بر ۱۴۰ میلیون تومان است.

کد مطلب 2904344

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