جاده دره شهر به بدره شرمنده مردم شد/ ساخت یک کیلومتر در پنج سال

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام به دلیل کوهستانی بودن طی سالهای اخیر از جاده های ارتباطی استاندارد برخوردار نبوده است و متاسفانه اکثر محورهای ارتباطی استان حادثه خیز هستند.

هم اکنون طبق گفته کارشناسان جاده یکی از عوامل مهم تصادف در استان ایلام به شمار می رود ولی متاسفانه در نبود اعتبار و امکانات و دیگر بخشهای حمل و نقل در استان، جاده بلای جان مردم ایلام شده است.

یکی از محورهای ارتباطی استان که هم اکنون مایه تاسف و ناراحتی مردم شده است، محور ارتباطی دره شهر به بدره است که متاسفانه هم اکنون بخش مهمی از این محور به دلیل حذف نقاط حادثه خیز خاکی است.

بهسازی و حذف نقاط جادثه خیز پروژه ارتباطی بدره و دره شهر حدود پنج سالی است در قسمت «زارنگوش» متوقف است، که هم برای مردم و هم برای رانندگان مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده است، چراکه علاوه بر وجود نقاط حادثه خیر فراوان، خود پروژه نیز باعث به وجود آمدن جاده های خاکی همراه با چال و چوله و البته بسیار باریک شده است.

متاسفانه هم اکنون پیشرفت مناسبی برای اجرای این پروژه دیده نمی شود و روز به روز به رانندگان استان ایلام خسارتهای زیادی وارد می کند.

محور ارتباطی بدره به دره شهر غیر استاندارد است

علی عباس جهانگیری یکی از رانندگان ماشین سنگین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه سالهای سال است که از این محور تردد دارم ولی این جاده بسیار خطرناک است و تصادفات زیادی در آن رخ می دهد.

وی بیان داشت: پروژه های حذف نقاط حادثه خیز در این محور به خصوص در چشمه شیرین و زرانگوش سالهای سال است که به اتمام نرسیده است.

این راننده افزود: متاسفانه بر اثر همین تعلل ها خسارتهای زیادی به خودروهای مردم وارد می شود چراکه جاده بسیار چال و چوله دارد و نمی شود از آن به راحتی عبور کرد.

پیچ های بسیار زیادی در محور دره شهر و بدره وجود دارد

محمد ملکی از دیگر رانندگان سواری در استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: محور ارتباطی شهرسان دره شهر به بدره متاسفانه دارای پیچ های بسیار زیاد و خطرناکی است که حتی با اتمام این نقاط حادثه خیز باز این محور دارای نقاط تصادف خیز است.

وی بیان داشت: جاده بسیار باریک است و عبور ماشینهای سنگین به علت اینکه در شهرستان دره شهر انبار نفت وجود دارد، باعث مشکلات بسیار زیادی برای مردم و رانندگان شده است.

وی گفت: این جاده واقعا به یک معضل و ناراحتی بزرگ برای رانندگان و مردم تبدیل شده است و متاسفانه محوری دیگر هم وجود ندارد که از آن تردد کنیم.

تلاش برای جذب اعتبارات ملی برای پروژه راهسازی دره شهر به بدره

علی محمد احمدی نماینده مردم دره شهر، بدره در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این بارهگفت: هم اکنون پروژه راهسازی زرانگوش در محور دره شهر به بدره در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: امید است با تزریق اعتبارات ملی پروژه شتاب بیشتری بگیرد و هرچه سریعتر به بهره برداری برسد تا مردم بیش از این دچار ناراحتی نشوند.

این مسئول عنوان کرد: این محور به دلیل اینکه شهرستان آبدانان و دره شهر را به مرکز استان متصل می کند، یکی از محورهای مهم استان به شمار می رود و حذق نقاط حادثه خیز این محور نیز بسیار ضروری است.

وی عنوان کرد: بهسازی و حذف نقاط حادثه خیز در چند قسمت محور دره شهر به بدره در حال انجام است.

احمدی از افزایش اعتبارات حوزه راه در مناطق جنوبی ایلام از جمله بدره، دره شهر، آبدانان و دهلران خبر داد و گفت: هم اکنون مناطق جنوبی استان ایلام نیازمند راه های استاندارد هستند و در تلاش هستیم بیشتر این پروژه ها در ردیف اعتبارات ملی قرار گیرند.

وی از رایزنی برای تکمیل پروژه قاضی خان به بدره نیز خبر داد و گفت: این پروژه نیز یکی از مهمترین پروژه های سطح استان است که هم اکنون ۷۵ درصد پیشرفت دارد.

حذف نقاط حادثه خیز محور زرانگوش دره شهر به بدره باعث حذف هفت پیچ می شود

عبدالله بهادری مدیر کل راه و شهر و سازی استان ایلام نیز روز گذشته در بازدید از محور اعلام کرد: با تکمیل و بهره برداری از پروژه راهسازی زرانگوش در مسیر ایلام- دره شهر هفت پیچ پرحادثه دیگر در این محور حذف می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی ایلام گفت: حذف نقاط پرحادثه زرانگوش در مسیر ایلام- دره شهر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بهادری تصریح کرد: ابنیه فنی این پروژه تکمیل و ۹۰ درصد خاکبرداری آن انجام شده است و عملیات خاکریزی (با ۲۰ درصد پیشرفت) و احداث پل بزرگ طاقی دهانه ۱۰ متری پروژه در حال اجراست.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را ۲۵ میلیارد ریال ذکر کرد.