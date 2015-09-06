محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: در حال حاضر ۱۷۷ واحد صنعتی كوچك در خراسان شمالی امكان اشتغال بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر در استان را فراهم كرده است.

وی اظهار داشت: برای توسعه و ایجاد اشتغال بیشتر در واحدهای صنعتی باید به رفع مشكلات آنان به ویژه فروش تولیدات واحدهای صنعتی و تولیدی خراسان شمالی توجه داشت.

یوسفی استفاده از تسهیلات بانكی را یكی دیگر از مشكلات واحدهای صنعتی كوچك عنوان كرد و افزود: این واحدهای برای دریافت تسهیلات نیاز به تامین وثیقه دارند از این جهت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك به عنوان نهاد حمایتی از این واحدها خدمات موثری را در راستای صدور انواع ضمانت نامه های سرمایه گذاری ارائه می دهد.

مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته در دولت تدبیر و امید در این استان گفت: اجرای ۴۰ پروژه عمرانی شهركهای صنعتی خراسان شمالی طی دوسال فعالیت دولت تدبیر و امید از جمله این اقدامات است.

یوسفی گفت: برای اجرای این تعداد پروژه عمرانی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این تعداد پروژه در قالب تامین روشنایی، اجرا و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی، آبرسانی و اجرای ایستگاه حفاظت كاتودیك در شهركهای صنعتی بجنورد، بیدك، مانه و سملقان، شیروان، فاروج و شهرك كارگاهی بجنورد اجرایی شده است.

وی افزود: شركت شهرك‌های صنعتی خراسان شمالی طی دوسال گذشه توسعه كیفی شهرك‌ها و نواحی صنعتی استان را رویكرد اصلی خود قرار داده است.

به گفته وی هم اکنون ۹۲ درصد صنعت استان را صنایع كوچك تشكیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن ۹۱۷ هزار نفر جمعیت دارای ۱۴ شهرک و ناحیه صنعتی است.