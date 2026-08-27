شهریاری: ۴۵ درصد شهر بجنورد فاقد شبکه فاضلاب شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری ظهر پنجشنبه در شورای اداری خراسان‌شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی خراسان‌شمالی، مسئله آب است و افرادی که برای سرمایه‌گذاری به استان مراجعه می‌کنند، از نظر تأمین آب با مشکل مواجه می‌شوند.

وی گفت: سد شیرین دره باید ۲۲ میلیون مترمکعب انتقال آب داشته باشد، درحالی‌که کل موجودی این سد در حال حاضر ۲۱ میلیون مترمکعب است.

شهریاری افزود: ۴۵ درصد شهر بجنورد فاقد سیستم فاضلاب شهری است که یکی از مشکلات اصلی این شهر محسوب می‌شود و تکمیل فاز دوم تصفیه‌خانه بجنورد نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: لایروبی رودخانه اترک از ضروریات است و باید برای اجرای آن اقدامات لازم انجام شود.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، رازو جرگلان در مجلس بیان کرد: اقدام برای پست برق شهرستان مانه و سملقان نیز از دیگر موضوعاتی است که باید موردتوجه وزارت نیرو قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: قرار بود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح انتقال آب سرانی اختصاص پیدا کند، اما تخصیص بودجه به این موضوع با کندی انجام شده و باید روند تأمین اعتبار آن تسریع شود.