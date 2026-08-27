به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره‌برداری از ۱۳۵ طرح سازندگی و محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی سپاه ناحیه فراشبند با اعتبار یک هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال عصر پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، حسن وحید معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و محمودرضا رضایی‌کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس برگزار شد.



ظرفیت‌های مردمی برای عبور از جنگ اقتصادی فعال شود

سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در این مراسم با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در چنین شرایطی نباید تنها به وظایف رسمی و تعریف‌شده اکتفا کرد، بلکه باید بین خطوط را قابل خوانش کنیم و ظرفیت‌هایی را که در شرح وظایف و ردیف‌های بودجه نوشته نشده، اما در اختیار مردم و مجموعه‌های جهادی قرار دارد، فعال کنیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: بارور کردن ظرفیت‌های مردمی و به میدان آوردن توانمندی‌های پنهان جامعه می‌تواند به عبور از جنگ اقتصادی کمک کند.

وی با قدردانی از مردم برای همراهی با دولت و نظام تأکید کرد: مسیر خدمت به مردم باید با مشارکت خود مردم استمرار داشته باشد.

افزایش اجرای طرح‌های آبخیزداری به ۵۰۰ هزار هکتار

حسن وحید، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های آبی کشور گفت: ایران بیش از ۱۲۵ میلیون هکتار حوزه آبخیز دارد و از حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش سالانه، تنها ۷۰ تا ۸۰ میلیارد مترمکعب آب در دسترس و قابل برنامه‌ریزی است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از روان‌آب‌ها در قالب سیلاب از دسترس خارج می‌شود و طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌توانند با ذخیره و هدایت آب به سفره‌های زیرزمینی، قنوات، چاه‌ها و چشمه‌ها، آن را به چرخه تولید بازگردانند.

وحید ادامه داد: با مشارکت دولت، مجلس، بسیج و مردم، اجرای سالانه طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری از میانگین ۳۰۰ هزار هکتار به ۵۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است.

معاون سازمان منابع طبیعی کشور همچنین کاهش فرسایش خاک را از اهداف مهم طرح‌های آبخیزداری دانست و گفت: فرسایش خاک مستقیماً بر کاهش تولید اثر می‌گذارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زاگرس خاطرنشان کرد: زاگرس حدود ۴۰ درصد منابع آبی کشور را تأمین می‌کند و حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی این منطقه یک وظیفه همگانی است.

اجرای باند دوم محور فیروزآباد-فراشبند

محمودرضا رضایی‌کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز در این مراسم از اجرای باند دوم بزرگراه فیروزآباد-فراشبند با مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه اجرای این پروژه به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.

وی افزود: تکمیل این محور و محور شیراز-کوهمره-مسکون-فراشبند-دژگاه می‌تواند زمان دسترسی شهرستان به شیراز و بنادر جنوبی را کاهش داده و زمینه توسعه اقتصادی فراشبند را فراهم کند.

معاون استاندار فارس با اشاره به مشکلات آب شرب فراشبند گفت: با بهره‌برداری از سد نرگسی در سال آینده، بخشی از حقابه این سد به شهرستان اختصاص خواهد یافت.

رضایی‌کوچی همچنین اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری را در مدیریت منابع آب و توسعه کشاورزی فراشبند مؤثر دانست و از مشارکت بسیج سازندگی، منابع طبیعی، مدیران محلی و کشاورزان در اجرای این طرح‌ها قدردانی کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در فارس گفت: بیش از یک هزار و ۳۲۰ پروژه در بخش‌های مختلف استان با اعتباری نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان در این ایام به بهره‌برداری می‌رسد.

امروز در نقطه پیروزی ایستاده‌ایم

سردار قاسم علیپور معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس در این آیین بهره‌برداری گفت: امروز در شرایطی پیچیده‌تر از جنگ ۱۲ روزه قرار داریم و باید نسبت هر سخن و اقدام را با امنیت و استحکام داخلی و خارجی کشور در نظر بگیریم.

وی افزود: دشمن با تمام توان برای فشار بر جمهوری اسلامی وارد میدان شده و اکنون علاوه بر فشارهای نظامی، جنگ اقتصادی و رسانه‌ای را دنبال می‌کند؛ بنابراین همه اقشار جامعه باید در این شرایط هوشیار باشند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس، مدیریت مصرف، افزایش تولید و حمایت از فعالان اقتصادی را از الزامات عبور از شرایط کنونی دانست و گفت: باید از سربازان اقتصادی کشور که امروز پرچم اقتصاد را در دست دارند حمایت کنیم.

علیپور با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تصریح کرد: در شرایط جنگی باید از تخریب مسئولان و ایجاد اختلاف پرهیز کنیم و صدای واحد و قدرتمندی از سوی مردم و مسئولان به دشمن مخابره شود.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند در جنگ روایت‌ها شرایط را متفاوت از واقعیت نشان دهد و ما نیز نباید با خودزنی و اختلاف داخلی، به تحقق اهداف دشمن کمک کنیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس درباره موضوع مذاکره نیز گفت: مذاکره زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که از موضع قدرت انجام شود، برای رفع شر دشمن باشد یا برای حل یک مشکل صورت گیرد؛ امروز نیز جمهوری اسلامی از موضع قدرت با دشمن مواجه است.

علیپور در پایان بر ضرورت اعتماد بیشتر میان مسئولان و پرهیز از دامن زدن به اختلافات تأکید کرد و گفت: برخی مسائل نیازمند گذر زمان است و نباید با اختلاف و تخریب، انسجام کشور را تضعیف کنیم.