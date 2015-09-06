تهران میزبان بزرگترین نمایشگاه حلال جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز جنت با بیان اینکه نماد حلال معرف سبک زندگی اسلامی و در بر دارنده بالاترین معیارهای کیفیت در میان مسلمانان و ادیان مختلف جهان، امروزه رشد چشمگیر و مقبولیت جهانی یافته است اظهار داشت: ایران اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات حلال، ظرفیت های بزرگی اعم از کمی و کیفی برای استفاده مسلمانان و غیر مسلمانان سراسر جهان، داراست.

وی افزود: نمایشگاه بین المللی دستاوردهای حلال به عنوان بزرگترین نمایشگاه حلال جهان از ۲۷ تا ۳۰ مهر ماه ۹۴ در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو با اشاره به فراخوان مشارکت و حضور در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای حلال که خطاب به معاونین غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، مدیران عامل همه شرکت ها و صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و مدیران روابط عمومی نهادها و وزارتخانه ها ارسال شده است، اهداف نمایشگاه را ارتقای کیفیت و معیارهای حلال ایران در جهان، معرفی توانمندی ها و دستاوردهای محصولات حلال ایران، ارتقای سطح بازرگانی و صادراتی حلال به کشورهای مختلف جهان وارتقای ایران به بالاترین سطح جایگاه در تجارت جهانی حلال معرفی نمود.