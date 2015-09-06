پلیس ترکیه یک خبرنگار هلندی را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ای ان پی» خبرگزاری رسمی هلند از بازداشت یکی از خبرنگاران این کشور به دست دولت ترکیه خبر داد.

این خبرنگار زن که «فردریک گیردینگ» نام دارد حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی در استان «دیاربکر» واقع در جنوب شرق ترکیه بازداشت شد.

لازم به ذکر است این دومین باری است که دولت ترکیه طی یک سال گذشته گیردینگ را بازداشت می کند. وی نخستین بار در ماه ژانویه و همزمان با سفر «برت کوئندرز» وزیر امر خارجه هلند به آنکارا به جرم تبلیغ برای عناصر پ ک ک دستگیر شد.

ناگفته نماند که سفارت هلند در آنکارا وعده داده که روند رسیدگی به اتهامات احتمالی گیردینگ را از نزدیک پیگیری خواهد کرد.

پلیس ترکیه هفته گذشته نیز در استان دیاربکر دو خبرنگار انگلیسی را به همراه مترجم آنها به جرم همکاری با گروه های تروریستی دستگیر کرد. این اقدام ترکیه با ابراز نارضایتی اتحادیه اروپا مواجه شد.