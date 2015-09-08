به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم که قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور، حجت‌الاسلام آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، آیت الله کعبی عضو خبرگان رهبری، استاندار، شهردار، فرماندار و جمعی از دیگر مسئولان قم حضور داشتند، طی سخنانی با بیان اینکه ما در حال حاضر در حساس‌ترین زمان تاریخ قرار داریم، عنوان کرد: چنانچه در مراحل قبل از این در جنگ و مواجه با دشمنان باید سند و استدلال‌هایی را مبنی بر اینکه دشمن اصلی چه کسی است ارائه می‌کردیم اما امروز نیاز به توضیح نیست و صحنه‌های مقابله‌ای وجود دارد که یک‌طرف همه ابرقدرت‌ها و طرف دیگر جمهوری اسلامی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در دوره‌های قبل دشمنان کشور به شکل ظاهری بودند و دشمن اصلی پشت صحنه حضور داشت، گفت: در زمان انقلاب دشمن ما به ظاهر شاه بود و در دوران دفاع مقدس نیز دشمن ما ظاهراً صدام بود اما در واقع اصل ماجرا افراد و کشورهای دیگر بودند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امروز ما لایه‌های مختلف جنگ را درنوردیده و به دشمن اصلی رسیده‌ایم، بیان کرد: ساده‌لوحی و سادگی است که ما تصور کنیم مشکل دشمن با ما مسئله هسته‌ای یا حتی مسائل منطقه‌ای است بلکه مسئله ما با دشمن مسئله اسلام و کفر است.

وی با بیان اینکه بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا خواستار ایجاد یک نظام تک‌قطبی با محوریت حضور این کشور در تمامی عرصه‌ها بود، گفت: اما در گوشه‌ای از دنیا قدرت و ملتی ایستاد که گفتمان این ملت حاکمیت خداوند بود و به مرور این تفکر در جهان گسترش یافت و موجب شد مواضع کلیدی آنها مانند لبنان، بخش‌هایی از یمن، عراق و ... از دستشان خارج شود و چنانچه آمریکا این قدرت شکل گرفته ایران را ناتوان می‌دید قطعاً با آن مشکلی نداشت.

افزایش دشمنی آمریکا بعد از مذاکرات

نقدی با بیان اینکه اگر مشکل مسئله هسته‌ای بود باید بعد از مذاکرات دشمنی کاهش پیدا می‌کرد، افزود: ما شاهدیم که بعد مذاکرات دشمنی آمریکا چند برابر شده و اگر این کشور قبلاً ایران را هر چند ماه یک‌بار تهدید به حمله نظامی می‌کرد امروز و بعد از مذاکرات روزی ۲ الی ۳ بار ایران را تهدید نظامی می‌کند.

وی ادامه داد: مشکل اگر مسئله هسته‌ای بود که بعد توافق تمام می‌شد زیرا ما در این توافق همه امتیازاتی که می‌شد را دادیم و دیگر قرار نبود که بخواهیم از حق ملت نیز کوتاه بیاییم پس چرا هنوز می گویند باید رفتار متفاوت با ایران داشت و ما تحریم‌ها را لغو نمی‌کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه دشمنی و مشکل اصلی این‌ها با اساس اسلام است، تأکید کرد: اگر تحریم‌ها لغو نشود نتیجه مذاکرات ۳ بر هیچ به نفع دشمن می‌شود.

قم پایتخت پرچمی است که در برابر کفر جهانی برافراشته شده

وی در ادامه به جایگاه قم به عنوان ام‌القری جهان تشیع اشاره کرد و ابراز داشت: قم پایتخت پرچمی است که در برابر کفر جهانی برافراشته شده و این اهمیت داشتن مسئولیت در این شهر را چندین برابر می‌کند.

نقدی ادامه داد: ملت ایران نماینده کل مستضعفان در جهان در برابر کفر و شرک است.

وی به وجود حوزه علمیه، مراجع، اساتید و فضلای برجسته در شهر قم اشاره کرد و گفت: هیچ شهری در دنیا وجود ندارد که تا این حد از علم و متخلقین به اخلاق الهی و حکمت در آن جمع شده باشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه حجت بر ما تمام شده است، بیان کرد: هر آنچه فعالیت در زمینه‌های دینی و معنوی در سپاه و حتی در کشور وجود دارد باید در قم به بهترین شکل اجرا شده و این شهر در این زمینه‌ها به عنوان الگو مطرح باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در مبازره با شاه و در زمان جنگ با کمترین امکانات ایستادگی کرده و دست آوردهای فراوانی را امروز به برکت همان ایستادگی‌ها به دست آورده‌ایم، عنوان کرد: باید ببینید که همین گروه ۱+۵ در جنگ و تجهیز کردن صدام علیه ایران چه نقشی داشتند، ما تصور می‌کنیم که سلاح شیمیایی را آلمان‌ها در اختیار صدام قرار دادند، این‌طور نبوده آلمان‌ها مواد ساخت سلاح را در اختیار صدم قرار دادند و این آمریکا بود که سلاح‌های شیمیایی را در اختیار صدام قرار داد یا نقشی را که خلبان‌های فرانسوی داشتند و کمک‌هایی که انگلیس به صدام می‌کرد که همه این‌ها را باید تبیین و بیان کرد.

نقدی با تأکید بر اینکه امروز دست‌های بلند انقلاب در هر جای دنیا که بخواهد می‌تواند به استکبار سیلی بزند، افزود: ما نیروهای فراوانی در همه جای دنیا داریم که فدایی راه ولایت هستند و اگر دشمن خطایی بکند حتی نمی‌تواند تصور و پیش‌بینی کند که سیلی ناشی از خطای خود را در کجای دنیا از ایران دریافت خواهد کرد.