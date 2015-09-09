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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰

۲۱ امین گردهمایی سالانه تحقیقات کشاورزی دیم در لرستان برگزار شد

۲۱ امین گردهمایی سالانه تحقیقات کشاورزی دیم در لرستان برگزار شد

خرم آباد - ۲۱ امین گردهمایی سالانه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در استان لرستان برگزار شد.

به گزارش خبر مهر، پیش از ظهر چهارشنبه ۲۱ امین گردهمایی سالانه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد.

بنابراین گزارش، در این مراسم اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور مشاور گندم و مجری طرح گندم، صابر گلکاری رئیس موسسه دیم کشور و جمع زیادی از اعضای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حضور داشتند.

در این گردهمایی آموزش های متعددی در بخش های مختلف کشاورزی از سوی مسئولان اجرایی سازمان تحقیقات کشاورزی به فعالان این حوزه در لرستان ارائه شد.

همچنین نماینده سیمیت در ایران و رئیس دفتر ایکاردا به معرفی فعالیت های این دفاتر در کشور و نحوه همکاری این مراکز با دیگر کشورها پرداختند.

کد مطلب 2911548

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