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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

معاون قضایی دادگستری استان سمنان خبر داد:

گذشت اولیاء دم از قصاص نفس در شاهرود

گذشت اولیاء دم از قصاص نفس در شاهرود

شاهرود - معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان سمنان درامور شوراهای حل اختلاف از نجات یک قاتل از طناب دار خبر داد و گفت: این فرد با هدف سرقت از یک زن وی را به قتل رسانده بود.

محمد حسن قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قاتل ۳۲ ساله اهل شاهرود که  با هدف سرقت از یک زن وی را به قتل می رساند پس از انجام تشریفات قانونی و بر اساس جلسات متعدد رسیدگی در محاکم قضایی به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود که با گذشت اولیاء دم از طناب دار رهایی یافت.

وی با اشاره به پیگیری و تلاش مجدانه اعضای شورای حل اختلاف شعبه ویژه ی زندان سمنان، نهادینه شدن فرهنگ گذشت و عفو را در جامعه موجب سعادت انسان ها دانست.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان سمنان در خاتمه افزود: صلح و سازش ضمن آنکه در قرآن مورد توصیه قرار گرفته سنت پیامبر اکرم و ائمه معصومین (ع) است.

کد مطلب 2911759

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