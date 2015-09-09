گذشت اولیاء دم از قصاص نفس در شاهرود

محمد حسن قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قاتل ۳۲ ساله اهل شاهرود که با هدف سرقت از یک زن وی را به قتل می رساند پس از انجام تشریفات قانونی و بر اساس جلسات متعدد رسیدگی در محاکم قضایی به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود که با گذشت اولیاء دم از طناب دار رهایی یافت.

وی با اشاره به پیگیری و تلاش مجدانه اعضای شورای حل اختلاف شعبه ویژه ی زندان سمنان، نهادینه شدن فرهنگ گذشت و عفو را در جامعه موجب سعادت انسان ها دانست.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان سمنان در خاتمه افزود: صلح و سازش ضمن آنکه در قرآن مورد توصیه قرار گرفته سنت پیامبر اکرم و ائمه معصومین (ع) است.