به گزارش خبرگزاری مهر محمد قان‌بیلی در جریان برگزاری نوزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: تعطیلی ماهنامه شوراها، تعطیلی برنامه تلویزیونی مردم و شورا، تعلیق خبرگزاری شهریران، تعطیلی دفتر دبیرخانه ادوار شورای عالی استان‌ها، توقف فرآیند تسریع زنجیره اتوماسیون اداری از شورای اسلامی استان‌ها به شورای اسلامی شهرستان‌ها و بخش‌ها، عدم توجه به هزینه بودجه ذخیره و تقویت زیرساخت‌های شورای عالی استان‌ها و ... از جمله موارد تضعیف کننده جایگاه شورای عالی استان‌ها محسوب می‌شوند.

قان‌بیلی ادامه داد: در دومین سال انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها همگان شاهد و مستمع وعده‌هایی بودیم که اکنون بعد از گذشت تقریباً ۸ ماه از آن تاریخ و بدون هرگونه قضاوتی ذهن شما را فقط به این سؤالات در خصوص وعده‌های مطرح شده در روز انتخابات معطوف می‌دارم(متعاقب آنچه وعده داده شده آیا شأن شورای عالی استان‌ها به شأن مورد نظر دوستان رسیده است؟ آیا در نظام شورایاری کشور تحول اساسی ایجاد شده است؟ آیا شورای عالی استان‌ها به جایی رسیده که مقامات و وزرا خودشان درخواست و اصرار کنند که در اجلاس و سایر جلسات شورا حضور پیدا کنند؟ آیا تاکنون دست وزیری گرفته شده و به استان‌ها برده شود؟ آیا جلسات هیأت رئیسه دو روز در هفته برگزار شده است؟ آیا در سالگرد شوراها هم آدم‌های دولت پشت سد ایستاده بودند که با شورا جلسه بگذارند؟ آیا از تمام ظرفیت دولت برای تقویت شوراها بهره‌گیری شده است و ...)

نماینده مردم استان تهران در شورای عالی استان‌ها در ادامه خطاب به ریاست شورا بیان داشت: مطابق آنچه وعده داده شده آیا بعد از گذشت شش ماه طی جلسه علنی خود را در محک رأی‌گیری نمایندگان شورای عالی استان‌ها قرار داده‌اید و آیا جلسه تنظیمی شب انتخابات با رئیس سازمان برنامه و بودجه منتج به اخذ اعتبارات مازاد و چشم‌گیر برای شورای عالی استان‌ها شده است.

وی اضافه کرد: بنده به عنوان نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها گلایه‌مندی خود را از استاندار تهران و نمایندگان استان چنین عنوان می‌کنم که آقای هاشمی استاندار تهران، آیا شأن و جایگاه شورای استان تهران این است که در یک واحد ۸۰ متری اسکان داده شود، آیا قانون‌گذار در اختیار قرار دادن تجهیزات شورای عالی استان را از وظایف شما قرار نداده است؟

قان‌بیلی ادامه داد: متأسفانه شهرهای استان تهران با بیشترین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و این استان یکی از فقیرترین استان‌های کشور است.

نماینده مردم استان تهران در شورای عالی استان‌ها،‌ تصریح کرد: بیش از ۵۵درصد از مالیات کشور توسط استان تهران پرداخت می‌شود ولیکن در زمان تقسیم بودجه کل کشور تنها ۳.۶درصد به استان تهران اختصاص داده می‌شود و این سؤال مطرح می‌شود که چرا استاندار تهران از حق شهروندان در این استان دفاع نمی‌کند که البته این گلایه‌مندی از نمایندگان استان تهران نیز پابرجاست که چرا این عزیزان نیز در زمان تقسیم بودجه حق و حقوق استان را از بودجه نمی‌گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ بزرگترین معضل و مشکل شهرستان پردیس اجرای مسکن مهر در این شهرستان است که بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های آموزشی، امنیتی، بهداشتی، فرهنگی و ... اقدام به ساخت بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در این شهرستان نمودند و در آینده نزدیک شاهد یکی از بزرگترین معضلات در شهرستان خواهیم بود.