پاكستان براي همكاري هسته اي با چين اعلام آمادگي كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه انگليسي thepeninsulaqatar، اين مقامات اعلام كردند كه اسلام آباد در صدد همكاري با پكن در تاسيس نيروگاه هاي هسته اي بيشتر براي اين كشور است تا بتواند تا سال 2030 به توليد 85 هزار مگاوات برق دست يابد.

پاكستان پيشتر نيز اعلام كرده بود كه در صدد است تا براي ساخت 2 الي سه راكتور توليد برق از ديگر كشورها كمك گيرد.

در همين رابطه در اواسط تير ماه سال جاري اين كشور اعلام كرد كه براي رفع مايحتاج انرژي خود گفتگوهاي جدي براي ساخت نيروگاه هسته اي با آمريكا انجام مي دهد.



در اين بين گزارش رسانه ها حاكي است كه تا آن زمان هيچ پاسخ مثبتي و يا علائمي از سوي آمريكا و دولت بوش مبني بر تمايل آنها براي همكاري در اين خصوص به پاكستان داده نشده است.

در پي بي اعتنايي آمريكا مقامات پاكستان، از تاسيس سومين نيروگاه هسته اي ، پروژه 340 مگاوات ظرفيت توليد برق با هزينه 52 ميليارد روپيه با كمك متخصصين چيني در منطقه"چاشما" خبر دادند.

يك مقام در اين باره گفت: " پرزيدنت پرويزمشرف گفته است كه اين مساله را طي چهارمين دور ديدار خود با همتايان چيني در پكن در نوزدهم ماه جاري مطرح مي كند.

همچنين پيشترمقامات سازمان انرژي اتمي اين كشور اعلام كرده بود كه پاكستان دو نيروگاه هسته اي يكي در كراچي به نام نيروگاه هسته اي كراچي (KANUPP) و يكي نيز فاز يك نيروگاه هسته اي "چاشما" در منطقه چاشما دارد و بر آن است تا ظرفيت توليد برق خود را تا پايان سال 2030 به 8500 مگاوات برساند.