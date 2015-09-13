«قبادی» عضو شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی قبادی سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حکمی از سوی محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری به مدت ۲ سال به عنوان «عضو شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر» منصوب شد.

در متن حکم وزیر علوم آمده است:

جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی

سرپرست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سلام علیکم؛

نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی در آموزش عالی به استناد ماده ۵ آیین نامه شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به موجب این حکم به عنوان عضو شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر برای مدت ۲ سال منصوب می شوید.

از خداوند بزرگ توفیق شما را در جهت اعتلای جایگاه پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر و هدایت آن در جهت رفع نیازهای جامعه مسئلت می نمایم.