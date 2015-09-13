به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان خوزستان صبح امروز یکشنبه در حالی آغاز شد که آرامستان شهدای اهواز و یادمان شهدای مدافع حرم این شهرستان برای انجام این مراسم در نظر گرفته شده بود که شرکت کنندگان در این آیین با حضور بر مزار شهدا با قرائت فاتحه و اهدای گل به مقام این عزیزان ادای احترام کردند.
این مراسم با حضور همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، محمد جوروند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز، محمد مالی دبیر بیست و هفتمین جشنواره تئاتر خوزستان و رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان و جمعی از پیشکسوتان و هنرمندان تئاتر استان برگزار شد که حضور هنرمندان پیشکسوتی که سالها به علت برخی بیمهریها از صحنه دور بودند در این مراسم از نکات جالب توجه بود.
محمد جوروند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز برگزاری این مراسم در کنار گلزار شهدا را یک حرکت بسیار شایسته عنوان کرد و گفت: هیچ قشری بهتر از هنرمندان نمیتواند یاد و خاطره شهدا را زنده نگه ندارد.
همچنین محمد جمالپور پیشکسوت عرصه تئاتر و دفاع مقدس خوزستان اظهار کرد: هر چه داریم از خون شهداست و ما آرامش خود را مرهون شهدا و به برکت خون آنها میدانیم.
محمد مالی دبیر این جشنواره نیز برگزاری این مراسم در کنار مزار شهدا را امری مقدس و باعث خرسندی اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ گروه نمایشی از ۲۲ شهریور تا ۲۶ همین ماه از سراسر استان در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر خوزستان شرکت میکنند که سه کار از اهواز در این جشنواره حضور دارند.
فرهاد مهندسپور، جمشید خانیان و عبدالرضا حیاتی داوری آثار را برعهده دارند که گروهها در شهرستانهای اهواز، آبادان، اندیمشک، باغملک، بندر امام (ره)، ماهشهر، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، شوش، شوشتر و رامهرمز کارهای خود را برای عموم به نمایش میگذارند و داورها با حضور در هر شهرستان و از امروز با حضور در بهبهان به داوری آثار شرکت کننده در جشنواره میپردازند.
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