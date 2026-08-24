آغاز فاز اجرایی۴ هزار پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین عدیلی گفت: تعداد ۴ هزار و ۶۵۸ پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با اعتبار ۲ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان ادامه داد: از مجموع این پروژه‌ها، ۵۰ طرح هادی روستایی با اعتباری بالغ بر ۲۶۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد که مجموع عملیات اجرایی آن بیش از ۴۱۸ هزار مترمربع اجرای زیرسازی و آسفالت است.

وی افزود: در بخش مسکن روستایی نیز ۳ هزار و ۱۰۹ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح خواهد شد تا گامی مؤثر در تأمین مسکن مناسب و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان استان برداشته شود.

عدیلی ادامه داد: همچنین در هفته دولت عملیات اجرایی یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی این طرح‌ها گفت: در مجموع ۱۲ هزار و ۴۳۶ نفر از مزایای واحدهای مسکونی بهره‌مند می‌شوند و اجرای پروژه‌های مسکن روستایی زمینه اشتغال‌زایی برای ۷ هزار و ۴۶۱ نفر را نیز فراهم کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: بهره برداری از این پروژه‌ها در راستای تحقق سند توسعه ، محرومیت‌زدایی، توسعه متوازن روستاها، بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های روستایی و تأمین مسکن مناسب برای خانوارهای روستایی انجام می‌شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با جدیت، روند اجرای پروژه های جدید را نیز دنبال خواهد کرد.