آغاز فاز اجرایی۴ هزار پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین عدیلی گفت: تعداد ۴ هزار و ۶۵۸ پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با اعتبار ۲ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح و کلنگزنی میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان ادامه داد: از مجموع این پروژهها، ۵۰ طرح هادی روستایی با اعتباری بالغ بر ۲۶۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به بهرهبرداری میرسد که مجموع عملیات اجرایی آن بیش از ۴۱۸ هزار مترمربع اجرای زیرسازی و آسفالت است.
وی افزود: در بخش مسکن روستایی نیز ۳ هزار و ۱۰۹ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح خواهد شد تا گامی مؤثر در تأمین مسکن مناسب و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان استان برداشته شود.
عدیلی ادامه داد: همچنین در هفته دولت عملیات اجرایی یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی این طرحها گفت: در مجموع ۱۲ هزار و ۴۳۶ نفر از مزایای واحدهای مسکونی بهرهمند میشوند و اجرای پروژههای مسکن روستایی زمینه اشتغالزایی برای ۷ هزار و ۴۶۱ نفر را نیز فراهم کرده است.
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: بهره برداری از این پروژهها در راستای تحقق سند توسعه ، محرومیتزدایی، توسعه متوازن روستاها، بهسازی و ارتقای زیرساختهای روستایی و تأمین مسکن مناسب برای خانوارهای روستایی انجام میشود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با جدیت، روند اجرای پروژه های جدید را نیز دنبال خواهد کرد.
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