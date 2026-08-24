ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی، اظهار داشت: طی روزهای دوشنبه و سهشنبه، افزایش نسبی دما در استان رخ خواهد داد و توده هوای گرم تشدید میشود و حداکثر دما در نواحی گرمسیر به حوالی ۵۰ درجه و در نواحی سردسیر به حوالی ۴۰ درجه خواهد رسید که این افزایش دمای قابلتوجه، میتواند بر فعالیتهای روزمره و مصرف انرژی تأثیر جدی داشته باشد.
وی افزود: اوج گرما را برای روزهای سهشنبه تا پنجشنبه خواهیم داشت و با توجه به ابرناکی هوا و افزایش رطوبت، دمای احساسی افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع، خطر گرمازدگی را به ویژه برای سالمندان و کودکان افزایش میدهد.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: برای اوایل هفته آینده، روند کاهش دما در استان شکل میگیرد و توده هوای گرم خارج میشود و وضعیت دمایی به حالت نرمال خود بازمیگردد.
وی در پایان توصیه کرد: دستگاههای اجرایی و ادارات نیز نسبت به مدیریت مصرف انرژی در روزهای گرم پیشرو اقدامات لازم را انجام دهند؛ از سوی دیگر شهروندان هم باید با صرفهجویی در مصرف برق و آب، مجموعه مدیریت بحران استان را در عبور از این موج گرما یاری کنند.
نظر شما