آیت الله فلاحتی: هویت ایرانی و دینی نسل جوان باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح دوشنبه در دیدار با علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: همه تلاش‌ها برای تربیت نسل آینده مانند یک مجموعه منسجم است که هر بخش وظیفه خود را انجام می‌دهد و آموزش و پرورش در این میان جایگاه بسیار مهمی دارد.

وی افزود: توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به دانشگاه فرهنگیان طی سال‌های گذشته نشان‌دهنده اهمیت این دانشگاه و نقش آن در تربیت معلم و در نهایت تربیت نسل آینده کشور است.

دشمن به دنبال تحریف تاریخ و هویت ایران است

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به شرایط جنگ نرم و شناختی گفت: امروز دشمن تلاش می‌کند تاریخ ایران و حتی تاریخ اسلام را تحریف کند و با ایجاد شبهه، ذهن جوانان و جامعه را نسبت به دین، آیین و هویت خود دچار تردید کند.

فلاحتی افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، هویت‌بخشی به جامعه و به ویژه نسل نوجوان و جوان است. دشمن به دنبال آن است که هویت ایرانی را از نسل معاصر بگیرد و اگر در این زمینه غفلت کنیم، آسیب‌های فرهنگی جدی ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه شناخت جایگاه ایران برای نسل جدید اهمیت فراوانی دارد، تصریح کرد: جوانان باید بدانند ایران چه پیشینه‌ای دارد و چه نقشی در شکل‌گیری تمدن و فرهنگ اسلامی ایفا کرده است.

گیلان یکی از خاستگاه‌های مهم تشیع در ایران است

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به پیشینه تاریخی و دینی این استان بیان کرد: گیلان در تاریخ تشیع ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و بخش مهمی از تاریخ تشیع کشور با این منطقه پیوند خورده است.

فلاحتی با اشاره به نقش خاندان‌ها و عالمان شیعی در گسترش تشیع در ایران گفت: در تاریخ این سرزمین، شخصیت‌های بزرگی از گیلان برخاسته‌اند و این منطقه یکی از مسیرهای مهم گسترش معارف شیعی در ایران بوده است.

وی افزود: شخصیت‌هایی مانند شیخ زاهد گیلانی و خاندان‌های علمی و دینی که در این منطقه حضور داشته‌اند، در تحولات فکری و مذهبی ایران نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان خاطرنشان کرد: حتی در دوره‌های تاریخی مختلف، گیلان محل حضور عالمان و مجتهدان برجسته بوده و این پیشینه نشان می‌دهد که ظرفیت دینی و علمی این منطقه ریشه‌ای عمیق دارد.

پیوند فرهنگ بومی، دین و هویت ایرانی

فلاحتی با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ بومی در نظام تعلیم و تربیت گفت: اگر میان دین، آیین، فرهنگ بومی و هویت ایرانی پیوند درستی برقرار شود، می‌توان نسل جدیدی تربیت کرد که هم به ارزش‌های دینی خود پایبند باشد و هم نسبت به هویت ملی و سرزمین خود احساس تعلق داشته باشد.

وی افزود: گیلان با وجود آنکه در طول تاریخ در مسیر رفت‌وآمد و ارتباط با مناطق مختلف و حتی اروپای شرقی قرار داشته، توانسته بخش مهمی از هویت دینی و فرهنگی خود را حفظ کند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان ادامه داد: وجود مساجد و مراکز دینی در نقاط مختلف استان و حضور مردم در برنامه‌های عبادی، نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن فرهنگ دینی در جامعه گیلانی است.

معلم؛ مهم‌ترین عنصر انتقال فرهنگ به نسل آینده

فلاحتی با تأکید بر نقش معلمان در تربیت دانش‌ آموزان اظهار کرد: معلم فقط انتقال‌دهنده علم نیست، بلکه با حضور خود در کلاس می‌تواند بر شخصیت، هویت و نگرش دانش‌آموز تأثیر بگذارد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم نسل آینده با هویت دینی، ملی و فرهنگی خود آشنا باشد، باید روی تربیت و توانمندسازی معلمان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به آثار فضای مجازی بر نسل جوان گفت: امروز شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی آثار گسترده‌ای بر دانش‌آموزان و جوانان گذاشته‌اند و لازم است نظام تعلیم و تربیت برای مواجهه هوشمندانه با این شرایط برنامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: معلم باید بتواند در کنار آموزش علمی، پاسخگوی پرسش‌های فرهنگی و اعتقادی دانش‌آموزان نیز باشد و آنان را در برابر شبهات و هجمه‌های شناختی واکسینه کند.

دانشگاه فرهنگیان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

فلاحتی با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان گفت: تربیت معلم از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های کشور است و باید امکانات آموزشی و رفاهی این دانشگاه متناسب با اهمیت مأموریت آن توسعه پیدا کند.

وی افزود: البته این به معنای غفلت از سایر دانشگاه‌ها و دانشجویان کشور نیست، اما دانشگاه فرهنگیان به دلیل ارتباط مستقیم با تربیت نسل آینده، جایگاهی ویژه دارد.

مردم ایران در برابر جنگ‌ها ایستادگی کردند

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت را به همه دولتمردان تبریک می‌گویم و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همه شهدای انقلاب اسلامی را گرامی می‌دارم.

فلاحتی همچنین با اشاره به جنگ‌های تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم ایران در برابر جنگ‌ها و فشارهای مختلف ایستادگی کرده‌اند و این مقاومت، حاصل همراهی مردم، رهبری و تلاش مسئولان و نیروهای مختلف کشور بوده است.

وی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی، کشور از ظرفیت‌ها و امکانات فراوانی برخوردار است و باید با تکیه بر توان داخلی و همراهی مردم برای حل مشکلات تلاش کرد.

ضرورت انتقال میراث تاریخی و دینی به نسل جدید

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت معرفی پیشینه تاریخی و دینی کشور به جوانان گفت: نسل جدید باید بداند که ایران چه جایگاه مهمی در تاریخ اسلام و تشیع داشته و گیلان نیز در این مسیر سهم ارزشمندی ایفا کرده است.

فلاحتی خاطرنشان کرد: اگر آموزش و پرورش بتواند در کنار آموزش علم و دانش، هویت ملی، دینی و تاریخی دانش‌آموزان را تقویت کند، بخش مهمی از اهداف نظام تعلیم و تربیت محقق خواهد شد.