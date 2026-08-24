  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۱

واژگونی ون در محور سراب - دوزدوزان پنج مصدوم برجا گذاشت

واژگونی ون در محور سراب - دوزدوزان پنج مصدوم برجا گذاشت

سراب- سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی سراب از مصدومیت پنج نفر در پی واژگونی یک دستگاه ون در محور سراب - دوزدوزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۳:۲۰ بامداد امروز در محدوده پیش از جایگاه سوخت پمپ بنزین در محور سراب ـ دوزدوزان رخ داد.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر شامل دو مرد ۷۷ و ۱۶ ساله و سه زن ۶۸، ۱۸ و ۱۷ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی ادامه داد: کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ دوزدوزان پس از حضور در محل حادثه، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام داده و هر پنج نفر را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) سراب منتقل کردند.

محمدنژاد با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ای، به‌ویژه در ساعات شب، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه شتاب‌زدگی و بی‌احتیاطی پرهیز کنند.

کد مطلب 6925651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها