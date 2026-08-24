واژگونی ون در محور سراب - دوزدوزان پنج مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۳:۲۰ بامداد امروز در محدوده پیش از جایگاه سوخت پمپ بنزین در محور سراب ـ دوزدوزان رخ داد.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر شامل دو مرد ۷۷ و ۱۶ ساله و سه زن ۶۸، ۱۸ و ۱۷ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی ادامه داد: کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ دوزدوزان پس از حضور در محل حادثه، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام داده و هر پنج نفر را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) سراب منتقل کردند.

محمدنژاد با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ای، به‌ویژه در ساعات شب، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه شتاب‌زدگی و بی‌احتیاطی پرهیز کنند.