  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۵۵

با هدف شرکت در کنفرانس سالانه آژانس؛

علی اکبر صالحی به وین سفر کرد

علی اکبر صالحی به وین سفر کرد

رییس سازمان انرژی اتمی ایران در راس هیاتی جهت شرکت در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انرژی اتمی، علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز شنبه ۲۱ شهریورماه در راس هیاتی جهت شرکت در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرد. صالحی در این سفر ۴ روزه به سخنرانی در این کنفرانس خواهد پرداخت و علاوه بر دیدار با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس دیدارهایی نیز با روسای هیات‌های شرکت کننده در کنفرانس خواهد داشت.

روز دوشنبه ۲۳ شهریور پنجاه و نهمین کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور رؤسا و وزیران انرژی اتمی کشورهای عضو آژانس آغاز می‌شود.

کد مطلب 2914548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار