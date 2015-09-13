علی اکبر صالحی به وین سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انرژی اتمی، علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز شنبه ۲۱ شهریورماه در راس هیاتی جهت شرکت در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرد. صالحی در این سفر ۴ روزه به سخنرانی در این کنفرانس خواهد پرداخت و علاوه بر دیدار با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس دیدارهایی نیز با روسای هیات‌های شرکت کننده در کنفرانس خواهد داشت.

روز دوشنبه ۲۳ شهریور پنجاه و نهمین کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور رؤسا و وزیران انرژی اتمی کشورهای عضو آژانس آغاز می‌شود.