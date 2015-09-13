۴۸ درصد دختران برای همسر دوم بودن آمادگی دارند

فارس نوشت: محمد صالح طیبنیا، ظهر امروز در نشست خبری همایش ملی اهلبیت (ع) با بیان اینکه از ابتدای تولد آدم و حوا همواره تقابل میان حق و باطل بوده است، گفت: امروز نیز پس از انقلاب اسلامی که ما مدعی پیروی از قرآن و اهلبیت بودیم این رویارویی شکل خاصتری را به خود گرفته است بهگونهای که اگر در طول تاریخ بنگریم شاید نتوانیم این تقابل را در این ابعاد گسترده امروز شاهد باشیم.
وی ادامه داد: اگر از دید آسیبشناسانه بررسی کنیم در ابتدای انقلاب اسلامی ما شعارهای اصیل و زیبایی داشتیم و انصافاً تلاشهای بسیاری نیز برای تحقق آنها انجام شد ولی خروجیهای مورد انتظار محقق نشد و یکی از نشانههای عدم موفقیت طلاق و موضوع خانواده است.
دبیر علمی همایش اهلبیت با اشاره به مشکلات تعلیم و تربیت در کشور اظهار داشت: سؤال کلیدی از برنامه ریزان کشور این است که متولی تعلیم و تربیت کیست و بستر تعلیم و تربیت کجاست.
این استاد دانشگاه افزود: دین اسلام دین جامعی است و برای زندگی انسان برنامه دارد؛ از مجموعه آیات و روایات میتوان برداشت کرد که خانوادهها بستر اصلی تعلیم هستند و این موضوع، هم از نظر روانشناسی و هم از نظر روایات قابلاثبات است.
طیبنیا با تأکید بر اینکه تربیت صرفاً مخصوص کودکان نیست، تصریح کرد: در تعلیم و تربیت تنها خردسالان مطرح نیستند بلکه بزرگان و والدین نیز عنصر اصلی تربیت هستند.
دبیر علمی همایش ملی اهلبیت (ع) بیان داشت: اتفاقی که بعد انقلاب افتاده این است که در مورد خانوادهها سرمایهگذاری لازم انجام نگرفت.
وی در ادامه با اشاره به اهداف این همایش اظهار داشت: هدف اصلی همایش این است که اگر خانواده بستر اصلی تعلیم و تربیت است پس باید تمام امکانات در خدمت آن باشد.
طیبنیا با بیان برخی از علل افزایش طلاق تصریح کرد: اگر دلیل اصلی طلاق را ریشهیابی کنیم به ضعف تربیت در خانوادهها میرسیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دختر و پسری که درگیر درس و کنکور باشد هیچ آمادگی برای ازدواج ندارد، افزود: نقش مسائل اقتصادی در تحکیم خانواده کمترین مقدار است؛ به عنوان نمونه طی تحقیقاتی که از منطقه شمیرانات انجام دادم، هرچه ثروت از حد متوسط خود بیشتر میشود آمار طلاق هم افزایش مییابد و این دقیقاً برخلاف باور مردم است که فکر میکنند هرچه خانواده فقیرتر باشد احتمال طلاق در آن بیشتر است.
وی بخش عمدهای از دلایل طلاق امروزی در ایران را فقدان تربیت جنسی در کودکان و بزرگسالان دانست و بیان داشت: گفته میشود حدود ۷۰ درصد طلاقها در حقیقت به همین دلیل است ولی این موضوع هیچگاه ثبت نمیشود چرا که زوجین دلیل طلاق را چیزی غیر از این بیان میکنند.
دبیر علمی همایش اهلبیت (ع) با بیان اینکه پدربزرگان ما که اکثراً بیسواد بودند و حدود ده فرزند داشتند از ما که مدارک دانشگاهی و یک فرزند داریم موفقتر بودند، اظهار داشت: دلیلی که میتوان برای این مسئله ذکر کرد؛ این است که کودک قدیم بر اساس فطرت ذاتی خودش تربیت میشد؛ به کوچه میرفت، خاکبازی میکرد و با همسنهای خودش بزرگ میشد. در حالی که کودک امروز سه چهار ساعت وقت خود را به تماشای تلویزیون میپردازد و همبازی هم ندارد که با آن رشد کند.
طیبنیا ادامه داد: معضل امروز در اعتیاد و دیگر معضلات اجتماعی نیز همین تربیت است؛ کودکی که بر اساس فطرت خود تربیت نشده نمیتواند به مسائل نه بگوید و گرفتار مسائل مختلف میشود.
وی در ادامه به بیان برنامههای این همایش پرداخت و تصریح کرد: در این همایش به بررسی موضوعاتی خواهیم پرداخت که در حال حاضر توجهی به آن نمیشود؛ یکی از آنها مسئله همسر دوم است که در آینده با بحران و چالش آن روبرو خواهیم شد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: طی مطالعهای که در یکی از شهرهای ایران صورت گرفته ۴۸.۶۶ درصد دختران جوان تمایل خود را برای همسری دوم در صورت خواستگاری توسط همسر اول ابراز کردهاند که این آمار با آمار کل کشور اختلاف چندانی ندارد.
دبیر علمی همایش ملی اهلبیت (ع) بیان داشت: روزی در این کشور دختران راهپیمایی خواهند کرد تا بتوانند ازدواج دوم را رواج دهند. در حال حاضر اگر تمام پسران به سن ازدواج رسیده ازدواج کنند، حدود ۷ تا ۸ میلیون دختر آماده به ازدواج خواهیم داشت که ازدواج نکردهاند و این معضل خواهد بود.
طیبنیا ادامه داد: از موفقیتها در این همایش درگیر کردن مراکز پژوهشی و مراکز فرهنگی موجود بود که در همه همایشها این موضوع اتفاق نمیافتد؛ درگیر کردن نهادهای مربوط با موضوعات نیز از نقاط قوت بوده است.
وی با اشاره به محورهای این همایش اذعان داشت: تراز مطلوب خانواده از نظر اهلبیت، تشکیل، حفظ و تحکیم خانواده از منظر اهلبیت، مدیریت و اقتصاد در خانواده، تعلیم و تربیت در خانواده، سلامت در خانواده، جمعیتشناسی و خانواده و حمایت از خانواده در نظام اسلامی با تأکید بر آموزههای اهلبیت ۷ محور این همایش هستند.
دبیر علمی همایش ملی اهلبیت (ع) در پایان بیان کرد: در ابتدا ۳۷۰ مقاله بهصورت چکیده و در نهایت ۲۸۰ مقاله کامل به دبیرخانه همایش ارسال شد؛ که از این تعداد ۷۴ چکیده از مقالات منتشر شده است؛ و تعداد ۳۳ مقاله نیز به صورت کامل پذیرفته شده و منتشر خواهد شد؛ و از ۱۵ مقاله برتر نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.
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