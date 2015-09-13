جزئیات تلفات در حادثه مکه/ پاکستان بیشترین قربانی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مقامات عربستانی تعداد کشته شده های حادثه مکه ۱۰۷ کشته و ۲۳۸ نفر زخمی بوده است.

بر اساس آخرین اطلاعات در حادثه یازدهم سپتامبر شهر مکه ۹ نفر زائر بنگلادشی، ۱۰ مالزیایی، ۱۵ ایرانی، ۴۲ اندونزیایی و ۵۲ نفر پاکستانی اعلام شده است. در خبرهای دیگری از سوی منابع خبری آمده است که در بین کشته شده ها دو نفر اهل انگلیس نیز مشاهده شده است که البته هنوز به تایید مقامات عربستانی نرسیده است.

به نوشته روزنامه میرر انگلیس در این حادثه از کشور انگلیس دو نفر کشته و سه نفر نیز زخمی شدند. روزنامه ایندین اکسپرس نیز به نقل از منابع عربستانی اعلام کرده در این حادثه از میان کشته شده ها ۱۱ نفر متعلق به کشور هندوستان بوده است که به اشتباه پاکستانی اعلام شده اند.

«ویکاس سواروپ» سخنگوی وزارت خارجه هندوستان خبر کشته شدن ۱۱ نفر از تبعه این کشور را در حادثه مکه تایید کرده است. به گفته ویکاس هویت کشته شده های هندی هنگام انتقال اجساد به سردخانه معلوم شد. وزارت خارجه هند تسهیلاتی برای خانواده های افراد کشته شده برای تحویل آنها فراهم کرده است.

طبق اعلام منابع هندی دو نفر از کشته شده های این کشور یک زوج اهل منطقه کریشنا از ایالت آندرا پرادش هستند.