درگیری خونین قبیله ای در یکی از روستاهای باغملک

سرهنگ سید رحمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز دوشنبه در یکی از روستاهای شهرستان باغملک میان دو طایفه درگیری رخ داد. متأسفانه این درگیری کشته و مصدوم داشته ولی تعداد کشتهشدگان و مصدومان هنوز معلوم نیست.
وی با اشاره به اینکه این دو قبیله از قبل درگیریهایی داشتهاند، افزود: در حال حاضر مأموران نیروی انتظامی به محل اعزامشده و جریان نزاع را به خوبی کنترل کردهاند. گزارش دقیق تر از تعداد کشتهشدگان و مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان در ارتباط با نشستهای هم اندیشی این معاونت با سران قبایل و طوایف گفت: قطعا نشست با قبایل و بزرگان طوایف و معتمدان محلی را با هدف استفاده از ظرفیت اجتماعی و تأثیرگذاری آنها در حل اختلافات، رفع آسیبها و پیشگیری از وقوع جرائم استفاده برگزار شده است.
موسوی یادآور شد: در حقیقت با برگزاری چنین نشستهایی جریان تولید امنیت و حفاظت از آن به دست بزرگان قبایل، طوایف، معتمدان محلی و افراد تأثیرگذار خواهد افتاد.
وی عنوان کرد: به جای اینکه کار به حدی امنیتی رسیده و پلیس ناگزیر به ورود شود، همکاری بزرگان قبایل میتواند در کاهش و کنترل نزاعهای جمعی و فردی فوقالعاده تأثیرگذار باشد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان بیان کرد: تأثیرات این نشستهای هم اندیشی به خوبی قابللمس است. البته منطقه باغملک، ایذه و رامهرمز در برنامه برگزاری نشستهای هم اندیشی بوده که از شنبه آغاز میشوند.
موسوی ادامه داد: برگزاری نشستهای هم اندیشی در مناطق عرب نشین را تمام کرده و هموطنان ولایتمدار عرب و معتمدان آنها برابر منشوری که خودشان تهیه کرده بودند، آمادگی خود را در راستای مقابله با هرگونه قانون گریزی، تیراندازی در عموم و ناهنجاری را به صورت شفاهی و کتبی اعلام کردند. در واقع بزرگان طوایف و قبایل رفتار افرادی که قانون گریزی کرده و به هر شکلی خللی در امنیت ایجاد کرده را مردود شناخته شده و حمایتی از آنها انجام نخواهند داد.
وی تأکید کرد: به عنوان نمونه چنانچه در مجلس عروسی و عزا افرادی اقدام به تیراندازی کنند، بزرگان طایفه و قبیله آن محفل را ترک کرده و این نشان از درک منش و فهم بالای بزرگان قبایل است. این مسئله همچنین نشان میدهد که سران قبایل و معتمدان کاملا مخالف هر گونه قانون گریزی بوده و ضمن اینکه از آن رنجم میبرند بلکه خواستار همکاری صمیمانه و خودجوش هستند تا این موارد را با همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی حل کنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان اظهار کرد: البته اقدامات این عزیزان در پیشگیری از وقوع جرم و مصالحه نباید هیچگونه منافقاتی با قوانین مدنی نداشته باشد و در عوض ما هم به گونهای ورود پیدا میکنیم که مخالف با عرف و سنت حسنه عشایر استان نباشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بخشی از برگزاری نشستهای هم اندیشی با اقوام لر باقیمانده که در هفته آینده به سمت آنها رفته و نشستهای مختلف هم اندیشی را در شهرستانهای هدف ایذه، باغملک رامهرمز و سایر شهرهای لرنشین متدین و ولایتمدار برگزار خواهیم کرد.
