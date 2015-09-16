راهپیمایی گسترده در غزه در همبستگی با مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، گروه مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در همبستگی با مسجدالاقصی تظاهرات گسترده ای را در نوار غزه برگزار کرد.

«خلیل الحیه» از رهبران حماس در جریان این راهپیمایی تاکید کرد که مسجدالاقصی در آینده از وجود رژیم صهیونیستی پاک می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون زمان انتفاضه فلسطینی ها علیه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری فرا رسیده است.

الحیه در ادامه از همه فلسطینی ها در سراسر دنیا خواست در تظاهرات اعتراضی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی شرکت کنند.

از روز یکشنبه نظامیان و افراطی های یهودی رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی حمله کردند که در جریان آن ده ها فلسطینی زخمی شده و قسمت هایی از مسجدالاقصی تخریب شد.