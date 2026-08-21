به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی پیش از ظهر جمعه در بازدید از سه‌راهی ایواوغلی خوی، افزود: سه‌راهی ایواوغلی به دلیل قرار گرفتن در یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی کشور، از جایگاه استراتژیک و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و این پروژه مهم و ملی باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

وی همچنین با اشاره به مصوبه دولت برای اختصاص اعتبار از سوی منطقه آزاد ماکو به‌منظور تکمیل مسیر سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول باید برای تعریف، تکمیل و تقویت مسیرهای ترانزیتی کشور همراهی کنند تا ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل فعال شود.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی باید همزمان با ارتقای سایر زیرساخت‌ های مرتبط دنبال شود، افزود: در کنار توسعه جاده‌ های ترانزیتی، ظرفیت‌های گمرکی و پایانه‌های مرزی نیز باید متناسب با افزایش تردد و مبادلات توسعه یابد تا در آینده با گلوگاه و محدودیت مواجه نشویم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه این بازدید، سومین بازدید وی از سه‌راهی ایواوغلی طی سال جاری است، اضافه کرد: این منطقه برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و پیگیری مستمر وضعیت آن نشان‌دهنده ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و ترانزیتی این محدوده است.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی برای تغییر نگاه به پروژه‌های عمرانی استان، افزود: استاندار محترم آذربایجان‌غربی با جدیت و راهبری خود توانسته پروژه‌های عمرانی استان را در سطح کشور به‌عنوان پروژه‌های ملی مطرح و تعریف کند که این رویکرد می‌تواند نقش بسزایی در رفع گره‌های تاریخی و شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های آذربایجان‌غربی داشته باشد.

سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با استقبال و همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجان ‌غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد آذربایجان‌غربی شدند.

در نخستین برنامه این سفر، معاون رئیس‌جمهور، استاندار آذربایجان ‌غربی و معاون وزیر راه و شهرسازی از محدوده سه‌راهی ایواوغلی بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی و زیرساختی این منطقه قرار گرفتند.

بررسی روند پیشرفت و تامین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های حوزه راه، راه‌آهن، پایانه‌های مرزی و گمرکات استان، بررسی مبادی ورودی و خروجی مرزی، پیگیری بازگشایی مرزهای جدید و تقویت زیرساخت‌های مرزی از محورهای اصلی این سفر است.

همچنین در این سفر، موضوع تکمیل مسیر ارتباطی سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، توسعه و تقویت مسیرهای ترانزیتی، ارتقای زیرساخت ‌های حمل‌ونقل و تسریع در اجرای طرح ‌های پیشران این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آذربایجان‌غربی با برخورداری از مرزهای مشترک با سه کشور، ظرفیت کم‌نظیری برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های اصلی تجارت، ترانزیت و حمل‌ ونقل بین‌المللی کشور دارد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مرزی می‌تواند شتابی تازه به روند رشد اقتصادی و نقش‌آفرینی استان در کریدورهای منطقه‌ای ببخشد.