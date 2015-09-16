به گزارش خبرنگار مهر از بنگلادش، محمدجواد ظریف صبح امروز در دیدار با خانم «شیخ حسینه» نخست وزیر بنگلادش، با تاکید بر اینکه ایران آماده گسترش روابط دوجانبه با بنگلادش است، اظهار داشت: موانع تجارت و همکاری میان دو کشور باید برطرف شود.

وی ضمن قدردانی از مواضع بنگلادش در حمایت از برنامه صلح‌آمیز هسته ای بر گسترش همکاری های میان تهران - داکا تاکید کرد.

ظریف همچنین تاکید کرد: بخش انرژی ما می‌تواند یک منبع قابل اعتماد برای بنگلادش باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه شیعه و سنی در بنگلادش گفت: لازم است این مدل وحدت، الگویی برای دیگر کشورها باشد؛ البته آنچه که موجب جدایی در عراق، یمن و سوریه شده، فرقه‌گرایی نیست بلکه مسائل سیاسی است.

در این دیدار، «شیخ حسینه» نیز بر گسترش روابط میان دو کشور به ویژه در مسائل فرهنگی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: هماهنگی مذهبی خوبی در بنگلادش وجود دارد.

وی همچنین بر گسترش مراودات هیات های تجاری میان دو کشور تاکید کرد.