به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری صبح پنجشنبه در مراسم استقبال از ناوگروه سی و پنجم و بدرقه ناوگروه سی و ششم به خلیج عدن بیان داشت: حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش در آبهای آزاد و تامین امنیت کشتی های تجاری و نفتی ایران در منطقه بحران زده تنگه باب المندب و خلیج عدن ادامه راه شهدای کشور در هشت سال دفاع مقدس است.

به گفته سیاری، حضور در عرصه دریاها با هدف تامین امنیت کشتی های ایرانی و حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران با تدبیر مقام معظم رهبری بوده است و این حضور با قدرت در راستای تامین امنیت کشورهای منطقه تداوم خواهد داشت.

وی خطاب به فرماندهان و نیروهای نظامی ناوگروه سی پنجم عنوان کرد: حضور ۹۰ روز مداوم در دریا و به سرانجام رساندن موفقیت آمیز ماموریت های محوله بدون پهلوگیری از بنادر مسیر ماموریت نشان از اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران در دریا دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: شرایط ناوگروه سی و پنجم متفاوت تر از سایر ناوگروه ها بود.کشورهایی که اجازه پهلوگیری به ناوگروه سی و پنجم را نمی دادند فکر نمی کردند ناوگروه نیروی دریایی ارتش بدون پهلوگیری در این بنادر بتواند ۹۰ روز دریانوردی را در شرایط سخت جوی در اقیانوس هند و خلیج عدن با موفقیت به پایان برساند. شماها جواب دندان شکنی به این کشورها و متحدانشان دادید.

دریادار سیاری تصریح کرد: ناوگروه سی و پنجم باوجود حضور در خلیج عدن توانست فراتر از مدار هفت درجه و حتی به شش درجه برسد و این نشان از اقتدار نیروی دریایی راهبردی ارتش در انجام ماموریت های ویژه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتشافزود: ۲۶ هزار مورد دریانوردی، یک‌هزار و ۲۰۰ عملیات شناسایی و رهگیری، ۸۰ مورد شناسایی موفق، در طول ۹۰ روز دریانوردی و در شرایط سخت ماندگاری در دریا، خود یک رکورد و عملکرد روشن و کم‌نظیر است.

وی عنوان کرد: در این ماموریت ناوگروه اعزامی در چهار درگیری توانسته است کشتی های مورد هجوم دزدان دریایی را از چنگال آنها نجات دهد.