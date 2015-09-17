به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدی شب زنده‌دار در ششمین کنگره بین المللی دکترین غدیر که قبل از ظهر پنج شنبه با حضور اساتید حوزه علمیه در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی اظهار کرد: مسئله هدایت مردم و آموزش دستورات و احکام الهی به مردم و راه و رسم زندگی سعادتمندانه برای بشر مسئله‌ای نیست که تعطیل شود و در هیچ زمان و برهه‌ای اینگونه نبوده است.

وی بیان کرد: عقل انسان پس از توجه به حقیقت اسلام این قضاوت را می‌کند که پس از رسول گرامی اسلام(ص) باید فردی انتخاب شود تا راه هدایت را به مردم نشان دهد و این مسئله قابل تعطیل شدن نیست.

استاد حوزه علمیه در این زمینه ادامه داد: اگر هدایت مردم به سرپرست و حاکم آگاه نیازی نداشت دایره وسیع اسلام معنا نداشت و برنامه ریزی اسلام در زمینه‌های مختلف نیز بی‌معنا می‌شد.

وی افزود: اگر در برهه‌ای از زمان امام عصر(ع) در غیبت به سر می‌برد باید فردی باشد که رهبری امت را در اختیار گیرد و این‌‌ همان مسئله ولایت فقیه است.

آیت الله شب زنده‌دار ابراز داشت: امام عصر(عج) را فقط خدا باید انتخاب کند و در زمان غیبت امام عصر باید ولایت فقیه استقرار داشته باشد و در واقع ولایت فقیه در امتداد غدیر و استمرار امامت است.

عضو فقهای شورای نگهبان در پایان گفت: برای اینکه غدیر استمرار داشته باشد، باید فقهای عادل و آشنا به زمان، رهبری جامعه را بر عهده داشته باشند.