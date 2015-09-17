به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید جواد علوی بروجردی در ششمین اجلاس بین المللی دکترین دهه غدیر که ظهر پنج‌شنبه با حضور تولیت مسجد اعظم، آیت الله مقتدایی، آیت الله شب زنده دار‏، آیت الله جزایری و دیگر اساتید حوزه علمیه و مسئولان استانی در شبستان نجمه خاتون آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: امروز گروه‌هایی همچون داعش با اعمالی که انجام می‌دهند آبروی اسلام را می‌برند و برای بدنام کردن اسلام، قدرت‌های بزرگ دنیا از آنها حمایت می‌کنند.

آیت الله علوی بروجردی گفت: اسلام امروز بدنام نشده بلکه اسلام در آن زمان که واقعه غدیر را انکار کردند بدنام شد و هر عمل که بر خلاف امام علی(ع) باشد اسلام داعش می‌پرورد.

وی بیان داشت: خلیفه داعش خود اذعان کرده که مُبلغ بنی امیه است و از این رو ما وظیفه داریم در راه حمایت از غدیر و نشان دادن راه اصالت‌ها تبلیغ کنیم و این نباید به فراموشی سپرده شود.

بیداری اسلامی بدون نام امام علی(ع) و غدیر امکان ندارد

استاد حوزه علمیه عنوان کرد: امروز بیداری اسلامی بدون نام امام علی(ع) و واقعه غدیر امکان ندارد و حضرت فاطمه زهرا(س) باید بر تارک این حرکت بدرخشند.

وی افزود: امروز ما امکاناتی داریم که می‌توانیم راه علی(ع) و غدیر را به میلیون‌ها انسان نشان دهیم و مسئولیت سنگینی بر دوش داریم.

آیت الله علوی بروجردی با بیان اینکه مسئله غدیر اتفاق تاریخی نیست بلکه مسئله روز ما است، اظهار کرد: کسانی که با رسول اکرم(ص) پیمان بسته بودند از اهل بیت(ع) دفاع می‌کنند، بر عهد خود وفا نکردند و به خلافت امام علی(ع) شهادت ندادند و واقعه غدیر را انکار کردند.

استاد حوزه علمیه بیان داشت: انکار واقعه غدیر موجب شد عوارض و عواقبی به جامعه اسلامی در طول قرون و عصر‌ها وارد شود.

وی یادآور شد: بعد از انکار واقعه غدیر کسانی که به مبانی احکام آشنا نبودند و با سنت رسول گرامی اسلام(ص) بیگانه بودند از خودشان به نام اسلام حکم دادند و اطاعت از خودشان را بر مردم واجب کردند و به این وسیله جامعه با مشکلات بزرگی مواجه شد.

مسئله جبر امروزه در برخی کشور‌ها بر مردم تحمیل می‌شود

آیت الله علوی بروجردی ادامه داد: در آن زمان مسئله جبر مسلک عمومی شد و به گونه‌ای با مردم برخورد کردند که اگر ظلم و ستمی می‌دیدند باید تحمل می‌کردند و آن را می‌پذیرفتند و حاکمان حق داشتند هر کاری دوست دارند انجام دهند و آثار این گونه اعمال را ما امروزه در برخی کشورهای اسلامی مشاهده می‌کنیم.

وی عنوان کرد: اگر جامعه اسلامی گرفتار زمامداران نااهل شد به دلیل انکار واقعه غدیر بود.