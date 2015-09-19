وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست/ هیلاری و برزخ «ایمیل» شخصی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: «هیلاری کلینتون» با سرو صدای زیاد کار خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا آغاز کرد و با توجه به شرایط موجود بسیاری وی را از پیش برنده این انتخابات می دانستند اما روزگار خوش بانوی اول اسبق آمریکا چندان طول نکشید و مطرح شدن ماجرای استفاده از «ایمیل شخصی» در زمان تصدی پست وزارت امور خارجه آمریکا و امکان لو رفتن اطلاعات محرمانه این وزارتخانه به موجب اقدامات کلینتون موجب شد تا آرام آرام کشتی انتخاباتی هیلاری از حرکت بایستد.

وضعیت در صندوق های نظرسنجی آمریکا به گونه ای است که محبوبیت هیلاری در سراشیبی قرار گرفته و هربار که نظرسنجی جدیدی در این رابطه منتشر می شود محبوبیت وی نسبت به نظرسنجی قبلی بطور محسوسی کاهش یافته است.

همین امر موجب شده تا شماری از حامیان مالی شناخته شده حزب دموکرات آمریکا در حال تهیه نامه‌ای در حمایت از ورود «جو بایدن» معاون اول رییس جمهوری آمریکا، به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و رقابت وی با هیلاری کلینتون باشند.

شماری از حامیان مالی شناخته شده حزب دموکرات آمریکا در حال تهیه نامه‌ای در حمایت از ورود جو بایدن، معاون اول رییس جمهوری آمریکا، به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و رقابت با هیلاری کلینتون هستند.

خبرگزاری رویترز روز جمعه ۲۷ شهریورماه در گزارشی اعلام کرد که به نسخه‌ای از این نامه دست یافته است.

وضعیت به گونه ای است که محبوبیت هیلاری در سراشیبی قرار گرفته و هربار بکه نظرسنجی جدیدی در این رابطه منتشر می شود محبوبیت وی نسبت به نظرسنجی قبلی بطور محسوسی کاهش یافته است. همین امر موجب شده تا شماری از حامیان مالی شناخته شده حزب دموکرات آمریکا در حال تهیه نامه‌ای در حمایت از ورود «جو بایدن» معاون اول رییس جمهوری آمریکا، به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و رقابت وی با هیلاری کلینتون باشند در نامه این حامیان مالی حزب دمکرات آمریکا آمده است: «ما امروز به طور علنی حمایت خود را از جو بایدن، معاون اول رییس جمهوری آمریکا، برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم. از او می‌خواهیم وارد این رقابت شود و همین جا نیز تعهد خود به حمایت مالی از آقای بایدن در صورت موافقت وی را اعلام می‌کنیم».

این حامیان مالی از آنچه که «موفقیت‌های چشمگیر» دولت اوباما-بایدن خوانده‌اند تمجید کرده و گفته‌اند، ‌دولت فعلی آمریکا توانسته است که موفقیت در امور مهمی چون ایجاد اشتغال، بیکاری، بیمه تامین اجتماعی و پایان دادن به حضور در عراق و افغانستان را در کارنامه خود ثبت کند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «برای به سرانجام رساندن کارهایی که آغاز شده است، آمریکا نیازمند رهبری است که در داخل و عرصه بین‌المللی مورد احترام باشد و چالش‌های واقعی پیش روی مردم را بداند. به نظر ما جو بایدن می‌بایست رییس جمهوری آینده آمریکا باشد. در صورتی که وی در این رقابت شرکت کند، همه ما از او حمایت می‌کنیم. ما می‌دانیم که او در این رقابت انتخاباتی پیروز خواهد شد».

به گزارش رویترز، جو بایدن تاکنون به صراحت از شرکت نکردن یا حضور یافتن در رقابت انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا سخن نگفته است و تاکنون پیام‌های متناقضی از او شنیده شده است.

طبق این گزارش، ‌جو بایدن پس از مرگ پسرش در یک سخنرانی عمومی نشان داد که در خصوص حضور در رقابت‌های انتخاباتی تردید جدی دارد. بو بایدن پسر معاون رییس جمهوری آمریکا خردادماه امسال بر اثر سرطان مغز درگذشت.

رویترز می‌افزاید، ‌این در حالی است که جو بایدن به عنوان معاون اول رییس جمهوری قرار است در هفته آینده از ایالت‌های کالیفرنیا، میشیگان و اوهایو بازدید کند. سه ایالتی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار پر اهمیت هستند.

این در حالی است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا و همسر بیل کلینتون، از ماه آوریل حضور خود را در رقابت‌های انتخاباتی حزب دموکرات اعلام کرده است.

به گزارش رویترز، اما مسائلی چون استفاده هیلاری کلینتون از یک سِروِر خصوصی هنگام تصدی سمت وزارت خارجه باعث ایجاد حاشیه برای وی شده است.

گزارش رسانه‌های آمریکا حاکی است که گزارش‌ها در خصوص کوتاهی خانم کلینتون در حفاظت از اطلاعات دولتی می‌تواند بر موقعیت او در انتخابات آتی ریاست جمهوری تاثیر منفی بگذارد.

بر اساس نظر سنجی خبرگزاری رویترز در پنج روز منتهی به ۲۴ شهریور، هیلاری کلینتون با ۴۶ درصد در بین رای دهندگان حزب دموکرات پیشتاز است. این در حالی است که سناتور برنی ساندرز دیگر نامزد حزب دموکرات ۲۷ درصد را به خود اختصاص داده است.

طبق این گزارش، به رغم اینکه جو بایدن در رقابت کاندیداهای حزب دموکرات حضور ندارد اما ۱۶ درصد آرا را به خود احتصاص داده است.

در دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری رای دهندگان به نامزد مورد علاقه خود در حزب دموکرات رای می‌دهند تا در ‌‌نهایت یک کاندیدای این حزب با کاندیدای حزب جمهوریخواه وارد رقابت‌های ریاست جمهوری شود.

انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال ۲۰۱۶ برگزار می‌شود.