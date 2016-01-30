۳۷ صفحه از ایمیل های شخصی «هیلاری» مُهر فوق محرمانه خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان پی آر، وزارت امور خارجه آمریکا برای نخستین بار به صحت نگرانی مامورین اطلاعاتی این کشور مبنی بر سری بودن برخی از ایمیل های دولتی که «هیلاری کلینتون» در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از طریق سرور شخصی خود منتقل کرده بود، اعتراف کرد.

کلینتون که در حال حاضر اصلی ترین نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است در سال های یاد شده، وزیر امور خارجه این کشور بود و اثبات اتهام وی مبنی بر سهل انگاری در انجام وظایف و به مخاطره انداختن اطلاعات دولتی می تواند بهای سنگینی برای وی که آرزوی سکان داری کاخ سفید را در سر می پروراند، داشته باشد.

در همین راستا، «جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ۲۲ فقره از ایمیل های شخصی مبادله شده از سوی هیلاری (در مجمع ۳۷ صفحه) دقیقا مطابق با آنچه که پیشتر نهادهای اطلاعاتی تشخیص داده بودند، در طبقه اسناد فوق محرمانه جا می گیرد و به همین دلیل افشای آنها برای عموم مقدور نیست.

لازم به ذکر است که از همان آغاز طرح اتهامات علیه هیلاری کلینتون، وی با انتشار عمومی ایمیل های شخصی خود موافقت کرد تا به این وسیله حساسیت مردم را نسبت به درجه اهمیت مطالب ذکر شده و شایعاتی مبنی بر احتمال هک شدن سرور شخصی خود کم کند. به این ترتیب، با صلاحدید دادگاه قرار شد تا وزارت امور خارجه آمریکا هر ماه تعدادی از ایمیل های وی را منتشر کند.

با این حال، اعتراف اخیر جان کربی مبنی بر فوق محرمانه بودن تعدادی از ایمیل های هیلاری کلینتون با توجه به اینکه تنها سه روز تا برگزاری جلسات حزبی ایالت «آیوا» به عنوان اولین رویداد رسمی انتخابات آمریکا زمان باقی مانده و با در نظر گرفتن اینکه فاصله وی با «برنی ساندرز» اصلی ترین رقیب دموکراتش بیش از پیش کم شده، می تواند به نگرانی های این دیپلمات دامن بزند.